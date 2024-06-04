Espresso şarkısı ile viral olan Sabrina Carpenter, ‘Short n’ Sweet’ adlı yeni albümünü 23 Ağustos'ta yayınlayacak

04 Haziran 2024 22:16 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 22:03

Espresso şarkısı ile gündem olan Sabrina Carpenter'ın kariyeri ve hayatı

Espresso şarkısı ile gündem olan Sabrina Carpenter'ın kariyeri ve hayatı

Pop müziğin genç yıldızı Sabrina Carpenter, "Espresso" şarkısı ile yakaladığı büyük başarının ardından hayranlarını sevindirecek bir duyuru yaptı.

Carpenter, yeni bir albüm yayınlayacağını duyurdu ve albümün kapağını hayranları ile paylaştı!

SABRINA CARPENTER'IN YENİ ALBÜMÜ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sabrina, Merakla beklenen yeni albümü "Short n’ Sweet"i 23 Ağustos'ta yayınlayacağını açıkladı.

Albümde yer alacak şarkılar arasında, duygusal baladlardan enerjik pop melodilerine kadar geniş bir yelpazede müzikseverleri şaşırtacak birçok parçanın bulunması bekleniyor.

Carpenter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni albümü için çok heyecanlı olduğunu ve hayranlarının tepkilerini sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.