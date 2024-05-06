Espresso şarkısı ile gündem olan Sabrina Carpenter'ın kariyeri ve hayatı

06 May 2024 22:26 - Güncelleme : 06 May 2024 22:28

Amerikalı şarkıcı ve aktris Sabrina Ann Lynn Carpenter'ın kariyeri ve hayatı, son dönemde özellikle "Espresso" adlı şarkısıyla gündemde.

Carpenter, Quakertown, Pensilvanya'da 11 Mayıs 1999'da doğdu.

Disney Channel'da çıkış yapan Carpenter, şimdilerde ise müzik dünyasında da kendine sağlam bir yer edindi.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra uzun metrajlı filmlerde de yer alan Carpenter, 2014'te ilk single'ı "Can't Blame a Girl for Trying"i ve aynı isimli EP'siyle dikkatleri üzerine çekti.

Son olarak 2022'de "Emails I Can't Send" adlı beşinci stüdyo albümünü çıkaran sanatçı, bu albümle de taktir topladı.

Özellikle TikTok platformunda popülerliği artan Carpenter, son günlerde "Espresso" adlı şarkısıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı ve şarkı büyük bir hit oldu.