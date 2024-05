Katy Perry, yıllar sonra 2024 yılında yeni albüm yayınlayacak

02 May 2024 22:36 - Güncelleme : 02 May 2024 22:47

Katy Perry, en son 2020 yılında "Smile" adlı altıncı stüdyo albümünü müzikseverlerle buluşturmuştu ve uzun bir sessizliğe bürünmüştü. The One of The Boys, Teenage Dream ve PRISM adlarını verdiği ilk 3 albümü dünya çapında dev bir başarıya ulaştıktan sonra, 4. ve 5. albümlerinden istediği dönüşü alamamıştı. Peki 6. albüm çıkış tarihi ne zaman? Detaylar haberimizde!

Katy Perry, uzun zamandır beklenen yeni albümünün 2024 yılında piyasaya sürülebileceğini duyurdu.

Bu haber, Katycat olarak adlandırdığı hayran kitlesini heyecanlandırdı ve yeni müziklerle dolu bir dönemin kapıda olduğunu gösterdi.

Yeni albüm hazır olduğu söylentileri yayılmaya başladığından beri, Katy Perry tarzını değiştirerek yeni albüm dönemini tanıtmaya başladı.

Bir törende giydiği "KP6: Top Secret" yazılı bir çanta ile, yeni albümünün yakında geleceği sinyalini verdi.

Ayrıca, uzun süredir sarı saçlarını kullanan Katy Perry, hayranların isteği üzerine saçlarını yeniden siyaha boyayarak dönüşünü müjdeledi.

Siyah ve uzun saçlar, Katy Perry'nin ilk 3 albümü dönemi boyunca onun ikonik bir parçası haline gelmişti. Aslında doğal sarışın olan Perry, saçlarını siyaha boyuyordu. Hayranlarının isteğini kırmayan ünlü yıldız, tekrar sevilen saç modeline de dönüş yaptı.

Katy Perry, yeni albümünde birçok hit şarkıya yer verdiğini ve kariyerindeki ivmenin tekrar yükseleceğini söylüyor.

Geçmişteki başarılarına ek olarak, yeni albümüyle müzik dünyasında daha da iddialı bir şekilde yer almayı hedefliyor.