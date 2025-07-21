Samsun'da yürekler ağza geldi! İskele koptu, 11. katta işçiler son anda kurtuldu

Samsun'un Canik ilçesinde 11 katlı bir apartmanda çevredekileri ve işçileri korkutan bir olay yaşandı. 11 katlı bir apartmanın dış cephe tadilatı sırasında iskelenin halatlarını tutan motorun kayışı koptu.

İŞÇİLER BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI

Olay, Canik ilçesi Üsküp Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın dış cephe tadilatında çalışan 2 işçinin bulunduğu asma iskeleyi taşıyan halatların motor kayışı koptu. Bu sırada 11. katta çalışan işçiler, iskeleyle birlikte aniden boşluğa sarktı. İskelenin kopmasıyla birlikte işçiler büyük bir tehlike atlattı. Ancak üzerlerinde bulunan emniyet kemerleri sayesinde metrelerce yüksekte iskeleye bağlı şekilde asılı kalan işçiler, facianın eşiğinden döndü.