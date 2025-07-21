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 | Burak Ayaydın

Fatih Tekke'den Saul Niguez sözleri: "Tercih etmemelerinin bir sebebi var"

Fatih Tekke'den Saul Niguez hakkında açıklamalar geldi. Saul Niguez'in Trabzonspor'a transferinin son anda iptal olmasını değerlendiren Fatih Tekke, önemli kritiklerde bulundu.

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Fatih Tekke'den Saul Niguez sözleri:
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 20:23
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 20:28

, 'un transfer dönemine dair şeffaf yorumlar yaptı. Genç hoca; Saul Niguez transferinin iptal olmasına ilişkin, "Trabzonspor bir oyuncuyu alamamakla veya iki oyuncuyu alamamakla, almayarak, vazgeçerek hiçbir şeyini kaybetmez. Biz Trabzonspor’uz. Kim gelirse onunla beraber savaşa hazırız." dedi.

Fatih Tekke'den Saul Niguez sözleri: "Tercih etmemelerinin bir sebebi var"

FATİH TEKKE'DEN TRANSFER AÇILIMI

Oyuncu transferlerinde yaşanan problemlerin normal olduğunu belirten Tekke, "Profesyonel düzeyde bu işlerin son ana kadar sürprizi söz konusu, açıkçası son anda bazen problem yaşanması gayet doğal. Bugün de böyle bir şey oldu. Nasip diyelim. Özellikle başkanımız ve ben bu 4 aylık süreçte, hatta kendi aramızda başkana dedim ki; 'başkan çok oyuncu izliyoruz falan primleri yarı yarıya paylaşırız' dedim o da gülerek 'yarısını benim de almam lazım gerçekten çok oyuncu izliyorum' karşılığını verdi." diye konuştu.

Fatih Tekke'den Saul Niguez sözleri: "Tercih etmemelerinin bir sebebi var"

PİYASA KRİTİĞİ

"Bence oyuncuları genel hatlarıyla özellikle çok istenilen pozisyona geldiğinde ki burada sosyal medyanın da etkisi çok oluyor çünkü özellikle menajerler bu konuları, bütün ülkeleri çok ciddi takip ediyorlar. Herhangi bir haber çıktığında oyuncunun istekleri farklılaşabiliyor, rakamları artabiliyor gibi gibi. Son transferden bağımsız detayları bilmiyorum ama büyük ihtimalle onda da gıdının gıdının gıdısı gibi mevzular meydana gelmiştir ve olmamıştır. Bu bizim için sorun değil çünkü şu ana kadar her bölgede izlediğimiz en az 5-6 tane alternatifli istediğimiz, beğendiğimiz oyuncular var. Başka birine bakarız. Daha iyisini bulmaya, daha iyisini almaya çalışabiliriz. Nasibin ötesinde yer yok ama asıl vurgulamak istediğim şey bence burada hepimizin günahının olduğunu kabul etmemiz lazım. Yani ben oyuncularıma söylüyorum, bana göre dünyanın en güzel yeri Türkiye. Trabzonspor tesisleriyle, yaşam koşularıyla, her şeyiyle mükemmel bir yer. Her istedikleri verilen, ne isterlerse hangi koşullar olursa olsun 'evet' denildiği halde bizi tercih etmemelerinin bir sebebi var. Bunu görüyor ve biliyor olmamız lazım."

Fatih Tekke'den Saul Niguez sözleri: "Tercih etmemelerinin bir sebebi var"

TÜRK FUTBOLCULAR KONUSU

"Yanılmıyorsam şu ana kadar Türkiye'ye gelen yabancı oyuncuların, isim oyuncularının yüzde 50'sinden belki performans alınmıştır belki alınamamıştır. Doğru mu, doğru. Dolayısıyla ülkemize zarar. Bizim Türk oyuncularımız var. Her idmanda, her maçta kendi yapabilirliğini hemen hemen hepsini yapmaya çalışan ama bazen bize göre, bazen camiaya, bazen de taraftarlara, futbolseverlere göre performansları düşük olduğunda maruz kaldıkları durumlar, eleştiriler, küfürler var. Ben bu ülkenin insanı olarak bunu kabul etmiyorum."

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?
Bordo mavililerin, orta sahaya farklı takviyeler yapması bekleniyor.
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ETİKETLER
#trabzonspor
#trabzonspor
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#fatih tekke
#Transfer Haberleri
#Saul Niguez
#Spor
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