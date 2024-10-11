Bilmeden domuz eti yemenin dinimizde bir günahı bulunmuyor

11 Ekim 2024 11:41 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 12:11

Köfteci Yusuf'un bazı ürünlerinde domuz etinin çıkmasının ardından "bilmeden domuz eti yedim ne yapmalıyım sorusu gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından domuz eti yemenin dinimizde günah olup olmadığı merak ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı​ tarafından açıklanan bilgilere göre Türkiye'nin en büyük restoren zincirlerinden biri olan Köfteci Yusuf'un bazı ürünlerinde domuz eti​ tespit edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar bilmeden domuz eti yedim ne yapmalıyım sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

BİLMEDEN DOMUZ ETİ YEDİM NE YAPMALIYIM?

Dinimize göre haram olan bir yiyeceği bilerek tüketmek, büyük günahlar arasında kabul ediliyor.

Ancak bir kişi bilmeden domuz eti gibi haram olan yiyecekleri tükettiğinde durum farklıdır.

İslam alimleri tarafından bu tur bir durumda kişinin bilerek günaha girmediği için, doğrudan bir günah işlemediği belirtiliyor.

Fakat İslam alimleri tarafından bir kişinin fark ettiği anda derhal durumu düzeltmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

Domuz eti yediğini fark eden kişi anında tüketimini bırakmalı ve Allah'tan af dilemelidir.

Bilmeden yapılan bu günahın telafisi için tövbe etmek ve bir daha aynı duruma düşmemek için daha dikkatli olmak gerekiyor.

DOMUZ ETİ YEMEK NEDEN HARAM?

Dinimizde bir şey haram ise, hikmetini bilmesek de onun haram olduğuna inanmak gerekiyor.

Muhammed aleyhisselamın peygamber olarak bildirdiği şeylere akla uygun olduğu, yahut tecrübe ile anlaşıldığı için inanmak iman olmaz. Çünkü bu, aklı tasdik etmek demektir. Haramlarda muhakkak vücuda zarar veren bir şey aranmamalıdır.

Ayrıca domuz her türlü necaseti yiyen pis bir hayvandır.

Günümüzde tıp tarafından da insana en çok zarar veren ve hastalık bulaştıran etin domuz eti olduğu tespit edilmiştir.

Domuz şerdi (Tenya), mide ve bağırsak yolu ile kana karışarak, göz ve beyin gibi önemli organlarda ağır hastalıklara, hatta ölümlere sebep olmaktadır.

Domuzun daha başka zararları tespit edilse, yine de (Mutlaka bu veya şu sebepten dolayı domuz haram edilmiştir) denilemez.

Fakat hiç zararı tespit edilmese de dinimiz yasak ettiği için, domuz etini yemek haramdır.