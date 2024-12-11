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BİLSEM sınav giriş belgeleri açıklandı mı? BİLSEM sınav giriş belgesi alma ekranı sorgulanıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
11 Aralık 2024 16:56 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 17:04
BİLSEM sınav giriş belgeleri açıklandı mı? BİLSEM sınav giriş belgesi alma ekranı sorgulanıyor

BİLSEM ön değerlendirme uygulamasının randevularının ardından gözler 21 Aralık tarihinde yapılacak ön değerlendirme sınavına çevrildi. Sınav giriş belgelerinin açılıp açılmadığı merak ediliyor.

Bilim ve sanat merkezlerinde yeteneklerini geliştirmek isteyen öğrenciler yer yıl olduğu gibi bu yıl da ön değerlendirme sınavlarıyla alınacak. İlkokul 1,2 ve 3. Sınıf öğrencilerinin katılacağı sınavda BİLSEM sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih araştırılıyor.

BİLSEM sınav giriş belgeleri açıklandı mı? BİLSEM sınav giriş belgesi alma ekranı sorgulanıyor - 1. Resim

BİLSEM SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

Ön değerlendirme uygulamasına katılacak öğrencilerin giriş belgeleri 11 Aralık bugün açıklanacak.

Konuyla ilgili duyurular takip ediliyor.

BİLSEM sınav giriş belgeleri açıklandı mı? BİLSEM sınav giriş belgesi alma ekranı sorgulanıyor - 2. Resim

BİLSEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Öğrenciler giriş belgelerini e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi olan https://e-okul.meb.gov.tr/ üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile sorgulayabilecek.

Takvimin devamı ise şöyle işleyecek:

11 Aralık 2024: Ön değerlendirme giriş belgelerinin yayımlanması

21 Aralık 2024-23 Şubat 2025: Ön değerlendirme yapılması

28 Şubat 2025: Katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi.

Sıkça Sorulan Sorular
Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir

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Kaynak: TGRT Haber

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