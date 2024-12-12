BİLSEM sınav yerleri nasıl sorgulanır? Yerleştirme süreci takvimi yayınlandı
BİLSEM sınav sürecine dair araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerine alınacak özel yetenekli öğrencileri tanılama ve yerleştirme süreci takvimi yayınlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuzda kılavuzda 2024-2025 eğitim öğretim yılı bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin usul ve esaslar yer aldı.
BİLSEM SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?
İlkokul 3.sınıf düzeyine kadar öğrencilerin genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan BİLSEM sınavlarının ön değerlendirme sınav giriş belgeleri yayımlandı.
Sınav belgesini sorgulamak isteyen öğrenciler, sınav giriş yerlerine e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişim sağlayabilecek.
BİLSEM TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerine alınacak özel yetenekli öğrenciler için takvim yayımladı. BİLSEM sınav takvimi ise şu şekildedir;
21 Aralık 2024-23 Şubat 2025: Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması
28 Şubat 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
03-07 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
10-21 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması