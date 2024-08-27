Bim 28 Ağustos aktüel kataloğunda buzdolabı, bulaşık makinesi ve siyah cam ocak yer alıyor! Üstelik eve teslimat seçeneğiyle

27 Ağustos 2024 13:00 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 08:39

Bim marketlerde beyaz eşya ve ağır eşyalar için başlayan eve teslimat dönemi 28 Ağustos aktüel ürünlerle beraber yayımlandı. Buna göre izlenecek adımlar şu şekilde olmalıdır;

1- Kasaya Gidin.

2- Almak İstediğiniz Ürünü Görevliye Belirtin.

3- Tabletten Ürünü Gösterin ve Ödemenizi Yapın.

4- 20 İş Günü İçerisinde Ücretsiz Teslimat ve Montaj Hizmeti İle Kurulumu Sağlansın.

BİM 28 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLERDE NELER VAR?

Keysmart Nofrost Buzdolabı 19.975 TL

Keysmart Nofrost Buzdolabı 9.975 TL

Keysmart Buzdolabı 10.975 TL

Çamaşır Makinesi 8 kg 9.750 TL

Çamaşır Makinesi 8 kg 11.975 TL

4 Programlı Çamaşır Makinesi 10.475 TL

Bulaşık Makinesi 8.975 TL

DİĞER 28 AĞUSTOS BİM ÜRÜNLERİ...

KUMTEL 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.275 TL

KUMTEL Sandık Tipi 99 L Derin Dondurucu 6.990 TL

KUMTEL İndüksiyonlu Siyah Cam Ocak 6.990 TL

BİM BEYAZ EŞYA ÜRÜNLERİNİN GARANTİSİ VAR MI?

BİM Marketlerde satılan beyaz eşya, televizyon ve elektrikli küçük ev aletlerinin 2 yıl garanti süresi bulunuyor.