Bim 28 Ağustos aktüel kataloğunda buzdolabı, bulaşık makinesi ve siyah cam ocak yer alıyor! Üstelik eve teslimat seçeneğiyle
Cazip fiyatlarıyla müşterilerin gözdesi haline gelen BİM Marketlerin 28 Ağustos aktüel tag kataloğunda buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve siyah cam ocak gibi beyaz eşya ürünleri yer alıyor.
Bim marketlerde beyaz eşya ve ağır eşyalar için başlayan eve teslimat dönemi 28 Ağustos aktüel ürünlerle beraber yayımlandı. Buna göre izlenecek adımlar şu şekilde olmalıdır;
1- Kasaya Gidin.
2- Almak İstediğiniz Ürünü Görevliye Belirtin.
3- Tabletten Ürünü Gösterin ve Ödemenizi Yapın.
4- 20 İş Günü İçerisinde Ücretsiz Teslimat ve Montaj Hizmeti İle Kurulumu Sağlansın.
BİM 28 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLERDE NELER VAR?
Keysmart Nofrost Buzdolabı 19.975 TL
Keysmart Nofrost Buzdolabı 9.975 TL
Keysmart Buzdolabı 10.975 TL
Çamaşır Makinesi 8 kg 9.750 TL
Çamaşır Makinesi 8 kg 11.975 TL
4 Programlı Çamaşır Makinesi 10.475 TL
Bulaşık Makinesi 8.975 TL
DİĞER 28 AĞUSTOS BİM ÜRÜNLERİ...
KUMTEL 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.275 TL
KUMTEL Sandık Tipi 99 L Derin Dondurucu 6.990 TL
KUMTEL İndüksiyonlu Siyah Cam Ocak 6.990 TL
BİM BEYAZ EŞYA ÜRÜNLERİNİN GARANTİSİ VAR MI?
BİM Marketlerde satılan beyaz eşya, televizyon ve elektrikli küçük ev aletlerinin 2 yıl garanti süresi bulunuyor.