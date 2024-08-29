BİM 30 Ağustos aktüel kataloğunda motosiklet, PS4 oyun konsolu, laptop, ankastre set, UHD Smart TV ve termos gibi birçok ürün satışa çıkıyor
BİM 30 Ağustos Cuma günü için aktüel tag kataloğunu yayınladı. Her bütçeye uygun fiyatlarıyla ilgi çeken katalogda en çok merak edilen ürünler arasında 125 CC Motosiklet, PS4 Oyun Konsolu, HP Gaming Laptop, HP yazıcı, LG televizyon, ankastre set ve elektrikli ocak yer alıyor.
30 Ağustos Cuma günü BİM Market raflarında şaşırtıcı fiyatlarıyla ilgi gören; çalışma masası, kitaplık, tost makinesi, çay makinesi, termos, set üstü ocak, mini fırın, kalp ledli masa lambası, mutfak malzemeleri ve ev tekstili gibi binlerce ürün satışa sunulacak.
BİM 30 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLERİNDE NELER VAR?
Bellina 125 cc Motosiklet 49.900 TL
HP FA0008NT Gaming Laptop 27.975 TL
LG 50' Ultra HD Smart Tv 16.975 TL
PS4 Slim 500GB Oyun Konsolu 11.975 TL
HP 58144804A Tanklı Yazıcı 5.775 TL
Blaupunkt Toast Master Tost Makinesi 1.875 TL
Blaupunkt Bw100 Çelik Çay Makinesi 1.475 TL
IMEX Akıllı Saat 995 TL
Ultralight Termos 690 TL
Kalp Ledli Masa Lambası 275 TL
Kumtel Usb Mini Fan 179 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.975 TL
Kumtel Beyaz Cam Üstü Ocak 2.075 TL
Kumtel Mini Fırın 1.275 TL
Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 499 TL
DİĞER 30 AĞUSTOS AKTÜEL BİM MARKET ÜRÜNLERİ…
Tefal Krep Tavası 459 TL
Amboss Kalpli Baton Kek Kalıbı 349 TL
Pratik İpli Doğrayıcı 189 TL
LAV Rimli Desenli Meşrubat Bardağı 3'lü 169 TL
LAV Rimli Desenli Su Bardağı 3'lü 159 TL
LAV Rimli Desenli Sürahi LAV 1200 cc 99 TL
Paşabahçe Breakfast Club Kavanoz 2'li 129 TL
Paşabahçe Semaver Çay Bardağı 3'lü 79 TL
Çift Kişilik Nevresim Seti 379 TL
Çift Kişilik Baskılı Pike 279 TL
Tek Kişilik Baskılı Pike 235 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 119 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 249 TL