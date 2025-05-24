BİM 30 Mayıs 2025 kataloğunda dikkat çeken ürün! Elektrikli bisiklet alacaklar dikkat

BİM, 30 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğuyla teknoloji tutkunlarını sevindirecek indirimler sunuyor. Hintli OLA markasının elektrikli bisikletleri, modern akıllı televizyonlar ve araç içi aksesuarlar gibi çeşitli teknoloji ürünleri raflarda yerini alıyor. Her hafta olduğu gibi, BİM’in bu kataloğu da uygun fiyatlarla kaliteli ürünleri tüketiciyle buluşturmayı hedefliyor.