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Editor
 | Emir Yücel

BİM 30 Mayıs 2025 kataloğunda dikkat çeken ürün! Elektrikli bisiklet alacaklar dikkat

BİM, 30 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğuyla teknoloji tutkunlarını sevindirecek indirimler sunuyor. Hintli OLA markasının elektrikli bisikletleri, modern akıllı televizyonlar ve araç içi aksesuarlar gibi çeşitli teknoloji ürünleri raflarda yerini alıyor. Her hafta olduğu gibi, BİM’in bu kataloğu da uygun fiyatlarla kaliteli ürünleri tüketiciyle buluşturmayı hedefliyor.

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BİM 30 Mayıs 2025 kataloğunda dikkat çeken ürün! Elektrikli bisiklet alacaklar dikkat
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.05.2025
saat ikonu 16:56
|
GÜNCELLEME:
24.05.2025
saat ikonu 16:56

BİM marketler zincirinin yeni hafta aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, elektrikli bisikletlerden araç içi aksesuarlara ve klimalara kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

BİM 30 Mayıs 2025 kataloğunda dikkat çeken ürün! Elektrikli bisiklet alacaklar dikkat

30 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Hintli OLA markasına ait elektrikli bisikletler yer alıyor. OLA EB2 modeli 45 kilometreye kadar menzil, 25Km/s maksimum hız, Shimano 7 vites, LCD gösterge gibi özelliklerle 14950TL'den satışa sunulacak.

BİM 30 Mayıs 2025 kataloğunda dikkat çeken ürün! Elektrikli bisiklet alacaklar dikkat

OLA EFB3 katlanabilir bisiklet modeli ise 250W motor, 50 kilometreye kadar menzil, 25Km/s maksimum hız, IP66 su geçirmezlik sertifikası, Shimano 7 vites, LCD gösterge gibi özelliklerle 22900TL olarak satılacak.

ETİKETLER
#Teknoloji
#Aktüel
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