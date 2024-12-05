Bim 6 Aralık aktüel kataloğu yayında! Kumtel Fast Fryer, ankastre set, emaye bakraç, kırtasiye ürünleri ve daha fazlası
BİM, 6 Aralık Cuma günü satışa sunulacak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu haftaki kataloğun öne çıkan ürünleri arasında Kumtel FastFryer, ankastre set, emaye bakraç ve kırtasiye dikkat çekiyor.
Geniş ürün yelpazesiyle müşterilerin gözdesi haline gelen BİM marketlerin 6 Aralık tag kataloğunda kendi kendini temizleyen şarjlı Süpürge&Paspas, tost makinesi, dijital baskül ve televizyon çeşitleri yer alıyor.
BİM 6 ARALIK AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?
Kumtel Siyah Cam Ankastre 7.999 TL
TCL Android Smart LED TV 11.995 TL
Android Smart LED TV 7.995 TL
Fakir Kendi kendini temizleyen, şarjlı Süpürge&Paspas 6.990 TL
Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.390 TL
Çubuk Blender 699 TL
Tost Makinesi 1.490 TL
5.5 L Dijital FastFryer 1.590 TL
Range Düzleştirici 299 TL
Fakir Noble Saç Kurutma Makinesi 899 TL
Dijital Baskül 279 TL
Kek Kalıbı 129 TL
Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL
Sufle Kabı Çeşitleri 37,50 TL
Pankek Tavası 299 TL
Tava 299 TL
Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 169 TL
Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 179 TL
3’lü Altın Rimli Kase 75 TL
Altın Rimli Pasta Servis Seti 269 TL
Altın Rimli 6'lı Çay Tabağı 129 TL
4'lü Yuvarlak Çerezlik 139 TL
Porselen 12 Parça Kahve Fincan Seti 599 TL
Desenli Kapaklı Saklama Kabı 239 TL
3'lü Desenli Baharat Seti 239 TL
Esnek Taşıma Çantası 99 TL
Çift Renkli Kupa 39 TL
6'lı Cam Kupa 129 TL
6'lı Cam Espresso Bardağı 59 TL
3'lü Cam Ayaklı Kahve Yanı Bardak 89 TL
Kapaklı Balık Tavası 389 TL
Sütlük 159 TL
Emaye Bakraç 299 TL
Ahşap Kulplu Metal Tepsi 119 TL
Bambu Kesme Tahtası Seti 2'li 179 TL
Emaye Kase 109 TL
Emaye Kupa 500 ml 109 TL
Çok Amaçlı Organizer Sepet 69 TL
Katlanabilir Çamaşır Selesi 175 TL
DİĞER 6 ARALIK BİM ÜRÜNLERİ…
Çift Kişilik Battaniye 259 TL
Tek Kişilik Battaniye 229 TL
Eşofman Altı Erkek 179 TL
Kiğılı Gömlek Erkek 399 TL
Yüz Havlusu 69 TL
El Havlusu 32,50 TL
2’li Mutfak Bezi 59,50 TL
Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın 299 TL
Bebek Flanel Nevresim Seti 279 TL
Bebek Flanel Çarşaf 159 TL
Bebek Body 59,50 TL
Ev Botu Kadın 149 TL
Ev Botu Çocuk 189 TL
Vakumlu Hurç 3'lü set 129 TL
4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 95 TL
4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 89 TL
Çantalı Vakumlu Hurç 89 TL
Çanta Kadın 299 TL
Cüzdan Erkek 89 TL
Kemer Erkek 89 TL
İplik Dikişli Defter 19,50 TL
Eğlenceli Kalem Kutu 159 TL
Simli Kelebek Kalem Kutu 179 TL
Yapışkan Notluklu Defter 89 TL
Günlük Ajanda 79 TL
Fosforlu Kalem 37,50 TL
Süresiz Planlayıcı Ajanda 129 TL
Neon Sunum Dosyası 29 TL
Fotokopi Kağıdı 99 TL
Figürlü Fosforlu Kalem 49 TL
Koli Bandı 19 TL
Robogo Robot 279 TL
Led Işıklı Top 119 TL
Animasyon Balon Seti 39 TL
Kelebek Dişlik Çıngırak 75 TL
Galaxy Çıngırak 75 TL
Nazlı Bebek 229 TL
Çarpma Öğreten Oyuncak 259 TL
Oyuncak Tablet 299 TL
Sevimli Oyuncak Gitarlı Figürler 49 TL
Oyuncak Bebek 179 TL
Parmak Isıran Sevimli Hayvanlar 39,50 TL
Oyuncak Diş Doktoru Seti 69 TL
Sürpriz Bileklik Kutusu 189 TL
Oyuncak Pikap Oto Çekici 169 TL