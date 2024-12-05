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Bim 6 Aralık aktüel kataloğu yayında! Kumtel Fast Fryer, ankastre set, emaye bakraç, kırtasiye ürünleri ve daha fazlası

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
05 Aralık 2024 13:15 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 13:23
Bim 6 Aralık aktüel kataloğu yayında! Kumtel Fast Fryer, ankastre set, emaye bakraç, kırtasiye ürünleri ve daha fazlası

BİM, 6 Aralık Cuma günü satışa sunulacak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu haftaki kataloğun öne çıkan ürünleri arasında Kumtel FastFryer, ankastre set, emaye bakraç ve kırtasiye dikkat çekiyor.

Geniş ürün yelpazesiyle müşterilerin gözdesi haline gelen BİM​ marketlerin 6 Aralık tag kataloğunda kendi kendini temizleyen şarjlı Süpürge&Paspas, tost makinesi, dijital baskül ve televizyon çeşitleri yer alıyor.

BİM 6 ARALIK AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?

Kumtel Siyah Cam Ankastre 7.999 TL

TCL Android Smart LED TV 11.995 TL

Android Smart LED TV 7.995 TL

Fakir Kendi kendini temizleyen, şarjlı Süpürge&Paspas 6.990 TL

Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.390 TL

Çubuk Blender 699 TL

Tost Makinesi 1.490 TL

5.5 L Dijital FastFryer 1.590 TL

Range Düzleştirici 299 TL

Fakir Noble Saç Kurutma Makinesi 899 TL

Dijital Baskül 279 TL

Bim 6 Aralık aktüel kataloğu yayında! Kumtel Fast Fryer, ankastre set, emaye bakraç, kırtasiye ürünleri ve daha fazlası - 1. Resim

Kek Kalıbı 129 TL

Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL

Sufle Kabı Çeşitleri 37,50 TL

Pankek Tavası 299 TL

Tava 299 TL

Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 169 TL

Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 179 TL

3’lü Altın Rimli Kase 75 TL

Altın Rimli Pasta Servis Seti 269 TL

Altın Rimli 6'lı Çay Tabağı 129 TL

4'lü Yuvarlak Çerezlik 139 TL

Porselen 12 Parça Kahve Fincan Seti 599 TL

Desenli Kapaklı Saklama Kabı 239 TL

3'lü Desenli Baharat Seti 239 TL

Bim 6 Aralık aktüel kataloğu yayında! Kumtel Fast Fryer, ankastre set, emaye bakraç, kırtasiye ürünleri ve daha fazlası - 2. Resim

Esnek Taşıma Çantası 99 TL

Çift Renkli Kupa 39 TL

6'lı Cam Kupa 129 TL

6'lı Cam Espresso Bardağı 59 TL

3'lü Cam Ayaklı Kahve Yanı Bardak 89 TL

Kapaklı Balık Tavası 389 TL

Sütlük 159 TL

Emaye Bakraç 299 TL

Ahşap Kulplu Metal Tepsi 119 TL

Bambu Kesme Tahtası Seti 2'li 179 TL

Emaye Kase 109 TL

Emaye Kupa 500 ml 109 TL

Bim 6 Aralık aktüel kataloğu yayında! Kumtel Fast Fryer, ankastre set, emaye bakraç, kırtasiye ürünleri ve daha fazlası - 3. Resim

Çok Amaçlı Organizer Sepet 69 TL

Katlanabilir Çamaşır Selesi 175 TL

DİĞER 6 ARALIK BİM ÜRÜNLERİ…

Çift Kişilik Battaniye 259 TL

Tek Kişilik Battaniye 229 TL

Eşofman Altı Erkek 179 TL

Kiğılı Gömlek Erkek 399 TL

Yüz Havlusu 69 TL

El Havlusu 32,50 TL

2’li Mutfak Bezi 59,50 TL

Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın 299 TL

Bim 6 Aralık aktüel kataloğu yayında! Kumtel Fast Fryer, ankastre set, emaye bakraç, kırtasiye ürünleri ve daha fazlası - 4. Resim

Bebek Flanel Nevresim Seti 279 TL

Bebek Flanel Çarşaf 159 TL

Bebek Body 59,50 TL

Ev Botu Kadın 149 TL

Ev Botu Çocuk 189 TL

Vakumlu Hurç 3'lü set 129 TL

4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 95 TL

4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 89 TL

Çantalı Vakumlu Hurç 89 TL

Çanta Kadın 299 TL

Cüzdan Erkek 89 TL

Kemer Erkek 89 TL

Bim 6 Aralık aktüel kataloğu yayında! Kumtel Fast Fryer, ankastre set, emaye bakraç, kırtasiye ürünleri ve daha fazlası - 5. Resim

İplik Dikişli Defter 19,50 TL

Eğlenceli Kalem Kutu 159 TL

Simli Kelebek Kalem Kutu 179 TL

Yapışkan Notluklu Defter 89 TL

Günlük Ajanda 79 TL

Fosforlu Kalem 37,50 TL

Süresiz Planlayıcı Ajanda 129 TL

Neon Sunum Dosyası 29 TL

Fotokopi Kağıdı 99 TL

Figürlü Fosforlu Kalem 49 TL

Koli Bandı 19 TL

Robogo Robot 279 TL

Led Işıklı Top 119 TL

Animasyon Balon Seti 39 TL

Kelebek Dişlik Çıngırak 75 TL

Galaxy Çıngırak 75 TL

Bim 6 Aralık aktüel kataloğu yayında! Kumtel Fast Fryer, ankastre set, emaye bakraç, kırtasiye ürünleri ve daha fazlası - 6. Resim

Nazlı Bebek  229 TL

Çarpma Öğreten Oyuncak 259 TL

Oyuncak Tablet 299 TL

Sevimli Oyuncak Gitarlı Figürler 49 TL

Oyuncak Bebek 179 TL

Parmak Isıran Sevimli Hayvanlar 39,50 TL

Oyuncak Diş Doktoru Seti 69 TL

Sürpriz Bileklik Kutusu 189 TL

Oyuncak Pikap Oto Çekici 169 TL

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Kaynak: TGRT Haber
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