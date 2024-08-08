BİM 9 Ağustos aktüel ürünlerinde Stanley termos, dikey şarjlı elektrikli süpürge, blender seti ve hoparlör gibi birçok ürün yer alıyor
9 Ağustos Cuma günü Bim Market raflarında elektrikli bisikletler, televizyon çeşitleri, kablosuz speaker, ankastre set, derin dondurucu ve perde gibi birçok ürün yer alacak.
Her cebe uygun fiyatlı ürünleri araştıranların vazgeçilmezi olan Bim aktüel kataloğunda bu hafta ankastre set, derin dondurucu, kurutma makinesi, blender set, çocuk oyuncakları ve sensörlü sabunluk bulunuyor.
BİM 9 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLERDE NELER VAR?
RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 21.975 TL
Dijitsu 65' UHD Google Tv 17.300 TL
Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 12.975 TL
Senna 43' Frameless Full HD Google Tv 6.775 TL
Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.200 TL
Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.000 TL
Nautica TWS Kulaklık 349 TL
Nautica Bluetooth Speaker 529 TL
Polosmart Kablosuz Soundbar Speaker 499 TL
Chef's Yuvarlak Tepsi 229 TL
Okyanus Gold Peçetelik / Nihale / Kaşıklık 115 TL
Okyanus Gold Askılı Fincanlık / Kağıt Havluluk Çeşitleri 99 TL
Rakle Gold Rimli Su Bardağı 3'lü 99 TL
Rakle Gold Rimli Kahve Yanı Bardak 6'lı 149 TL
Rakle Gold Rimli Meşrubat Bardağı 3'lü 109 TL
Rakle Desenli Çay Bardağı 6'lı 129 TL
Colorina Ayaklı Gold Rimli Kase 119 TL
Ayaklı Su / Meşrubat Sebili 4 Litre 249 TL
Metal Derin Bulaşıklık 159 TL
Lav Odin Renkli Çerezlik 2'li 109 TL
Katlanabilir Çamaşır Selesi 219 TL
Katlanabilir Su Kovası 139 TL
BİM 9 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞUNDA DİĞER ÜRÜNLER…
Katlanabilir Maşrapa 49,50 TL
Glass in love Cam Sabunluk Çeşitleri 79 TL
Çantalı Vakumlu Hurç XXL 99 TL
Raf Organizer 69 TL
Baza Kutulu Hurç 95 TL
İpek Kulplu Baskılı Pencerelş Mega Hurç 59 TL
12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 32,50 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.975 TL
Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge 3.975 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi 690 TL
Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.200 TL
Heifer Çubuk Blender 549 TL
Heifer Sensörlü Sabunluk 209 TL
Arnica Blender Seti 1.300 TL
Ruumstore Mutfak Tereği 490 TL
Stanley Adventure Yemek Termosu 532 ml 800 TL
Relax Çelik Termos 379 TL
Elit Rattan Masa 900 TL
Brode Perde 179 TL
Süet Fon Perde 329 TL
Termo İzolasyonlu Çanta 299 TL
Yastık Alezi 34 TL
Paspas 99 TL
Şortlu Takım Erkek/ Kadın 209 TL
Ev Elbisesi 149 TL
Rookie Işıklı Mini Scooter 599 TL
Konuşan Cansu Bebek 249 TL