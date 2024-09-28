Binbin halka arzı katılım endeksine uygun olarak işlem görecek

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

28 Eylül 2024 19:08 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 19:13

Halka arz ile ilgilenenleri sevindiren haber geldi. Binbin halka arz oluyor. Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylandı. Katılım endeksine uygunluk durumu da belli oldu.

SPK​ tarafından başvurusu onaylanan Binbin halka arzı​ 3-4 Ekim aralığında talep toplayacak. Binlerce yatırımcının merakla beklediği duyuru gelir gelmez katılım endeksine uygun mu sorusu da gündeme geldi. BİNBİN HALKA ARZI KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU? 3-4 Ekim aralığında talep toplayacak olan hisse katılım endeksine uygun olarak işlem görecek. Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. fonunu kullanacağı alanları şöyle duyurdu: %20 Alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, %30 Makina, taşıt, cihaz vb. mal ve hizmet alımı, %30 Ticari borçlar ve grup şirketlerine olan borçların ödenmesi, %20 İşletme sermayesi. BİNBİN KAÇ LOT VERİR? Hissenin net lot miktarı halka arz sonuçlarıyla beraber belli olacak. Olası miktarlar ise şöyle oldu: 300 Bin katılım - 57 Lot (5235 TL) 700 Bin katılım - 25 Lot (2296 TL) 1.1 Milyon katılım - 16 Lot (1469 TL) 1.5 Milyon katılım - 12 Lot (1102 TL) 1.9 Milyon katılım - 9 Lot (826 TL) 2.3 Milyon katılım - 8 Lot (734 TL) 2.7 Milyon katılım - 7 Lot (642 TL) 3.1 Milyon katılım - 6 Lot (551 TL) İlgili Haberler Binbin halka arzı eşit dağıtım ile toplamda 17 milyon lot verecek Binbin halka arz talep toplama tarihi 3-4 Ekim olarak duyuruldu