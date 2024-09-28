Binbin halka arzı katılım endeksine uygun olarak işlem görecek
Halka arz ile ilgilenenleri sevindiren haber geldi. Binbin halka arz oluyor. Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylandı. Katılım endeksine uygunluk durumu da belli oldu.
SPK tarafından başvurusu onaylanan Binbin halka arzı 3-4 Ekim aralığında talep toplayacak.
Binlerce yatırımcının merakla beklediği duyuru gelir gelmez katılım endeksine uygun mu sorusu da gündeme geldi.
BİNBİN HALKA ARZI KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
3-4 Ekim aralığında talep toplayacak olan hisse katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.
Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. fonunu kullanacağı alanları şöyle duyurdu:
%20 Alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, %30 Makina, taşıt, cihaz vb. mal ve hizmet alımı, %30 Ticari borçlar ve grup şirketlerine olan borçların ödenmesi, %20 İşletme sermayesi.
BİNBİN KAÇ LOT VERİR?
Hissenin net lot miktarı halka arz sonuçlarıyla beraber belli olacak.
Olası miktarlar ise şöyle oldu:
300 Bin katılım - 57 Lot (5235 TL)
700 Bin katılım - 25 Lot (2296 TL)
1.1 Milyon katılım - 16 Lot (1469 TL)
1.5 Milyon katılım - 12 Lot (1102 TL)
1.9 Milyon katılım - 9 Lot (826 TL)
2.3 Milyon katılım - 8 Lot (734 TL)
2.7 Milyon katılım - 7 Lot (642 TL)
3.1 Milyon katılım - 6 Lot (551 TL)