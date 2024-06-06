Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde olan deprem Erzurum'da da hissedildi

06 Haziran 2024 15:20 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 15:27

Bingöl'de deprem oldu! Son dakika deprem

Bingöl'de deprem oldu! Son dakika deprem

6 Haziran günü Erzurum'da yaşayan vatandaşlar sarsıntının ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem verilerini merak etmeye başladı.

ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU?

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Soğukpınar bölgesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 15.02 sularında meydana gelen deprem 2.2 km derinliğinde gerçekleşti.

Deprem Erzurum ve Muş gibi çevre illerden de hissedildi.

6 HAZİRAN SON DEPREMLER

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bağlı Altıntaş ilçesinde saat 13.47 sularında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

11.24 km derinliğinde meydana gelen deprem Malatya ve Elazığ gibi çevre illerden de hissedilmişti.