Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde olan deprem Erzurum'da da hissedildi
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
06 Haziran 2024 15:20 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 15:27
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın paylaştığı veriler sayesinde 6 Haziran'da olan son depremlerin verilerine ulaşabiliyoruz. Bugün sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından Erzurum'da deprem mi oldu sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca depremin kaç büyüklüğünde ve nerede olduğu da merak ediliyor.
6 Haziran günü Erzurum'da yaşayan vatandaşlar sarsıntının ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem verilerini merak etmeye başladı.
ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU?
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Soğukpınar bölgesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 15.02 sularında meydana gelen deprem 2.2 km derinliğinde gerçekleşti.
Deprem Erzurum ve Muş gibi çevre illerden de hissedildi.
6 HAZİRAN SON DEPREMLER
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bağlı Altıntaş ilçesinde saat 13.47 sularında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
11.24 km derinliğinde meydana gelen deprem Malatya ve Elazığ gibi çevre illerden de hissedilmişti.
Kaynak: TGRT HABER