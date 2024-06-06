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Bingöl'de deprem oldu! Son dakika deprem

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
06 Haziran 2024 15:11 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 15:29
Bingöl&#039;de deprem oldu! Son dakika deprem

Bingöl'de deprem paniği yaşandı. Kandilli, Karlıova ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Türkiye beşik gibi sallanıyor. Adıyaman'ın ardından bir deprem de Bingöl'de meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 15.02'de 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin derinliği 2,2 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD BÜYÜKLÜĞÜNÜ 3,9 OLARAK DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı. Depremin derinliğinin 18.64 kilometre olduğu bildirildi.

Kaynak: Tgrthaber.com
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