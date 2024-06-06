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Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD'tan açıklama geldi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
06 Haziran 2024 03:11 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 03:16
Kahramanmaraş&#039;ta deprem oldu! AFAD&#039;tan açıklama geldi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 00.54 suların 3 büyüklüğünde deprem oldu.

Türkiye'de peş peşe artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş yine sallandı...

AFAD'tan alınan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 3.0 olarak kaydedilirken, derinliği ise 7 kilometre olarak saptandı.

Saat 00.54'te meydana gelen depreme ilişkin olumsuz bilgiye ulaşılmadı.

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Kaynak: TGRT Haber
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