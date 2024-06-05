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Adana'da deprem meydana geldi, veriler açıklandı

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
05 Haziran 2024 22:39 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 22:40
Adana&#039;da deprem meydana geldi, veriler açıklandı

Son dakika haberi: Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Bozgüney mahallesinde deprem meydana geldi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Bozgüney mahallesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden olumsuz bir haber bildirilmedi.

Saat 22.26 sıralarında meydana gelen deprem yerin 4.9 km derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi verileri sosyal medyadan duyurdu.

Son dakika haberinin detayları geliyor...

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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