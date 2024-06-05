Türkiye'nin yıllar içindeki deprem bilançosu! 110 bin insan hayatını kaybetti

05 Haziran 2024 15:37 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 15:38

Cumhuriyet tarihinin ilk büyük depremi 1939 yılında yaşanırken son büyük depremi de 2023 yılında meydana geldi. Aradaki 84 yılda ise 6 şiddetinin üstünde 230’dan fazla deprem yaşandı.

İşte Türkiye’de yaşanan büyük depremler:

27 ARALIK 1939 / ERZİNCAN

Saat 02.00'de gerçekleşen 7,9 büyüklüğündeki deprem 52 saniye sürdü. 32 bin 962 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 100 bin kişi de yaralandı. 116 bin 720 yapının yıkıldığı kayıtlara geçti.

En fazla can kaybı Tokat Reşadiye'de yaşandı. Zorlu kış şartlarından dolayı depremden 15 gün sonra bir doktor, 25 gün sonra da Kızılay yardımı gidebildi. Reşadiye Belediye Başkanı Tahir Bey de ailesiyle birlikte hayatını kaybetti. Anısına yakılan ağıt türkü oldu. Nâzım Hikmet, Erzincan depremi üzerine ‘Kara Haber’ şiirini yazdı.

24 KASIM 1976 / VAN MURADİYE

Saat 12.22'de gerçekleşen 7.5 büyüklüğündeki depremde 3 bin 840 kişi hayatını kaybederken 497 kişi yaralandı. 9 bin 232 bina hasar gördü. Depremin yanı sıra bölgede gece hava sıcaklığının -17 dereceye kadar düşmesi sonucu donma nedeniyle de ölümler oldu. Yağmur ve kar yağışları nedeniyle kurtarma ve yardım çalışmaları gecikti.

17 AĞUSTOS 1999 / MARMARA

Saat 03.02'de meydana geldi. Kocaeli/Gölcük merkezli 7,6 büyüklüğündeki deprem, tüm Marmara Bölgesi'nin yanı sıra Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmi raporlara göre 18 bin 373 kişi öldü, 48 bin 901 kişi yaralandı, 505 kişi sakat kaldı. 285 bin 211 ev, 42 bin 902 işyeri hasar gördü.

Depremden sonra yapım hatalarından çöken binaların müteahhitlerine yaklaşık 2 bin 100 dava açıldı. Davalardan 1800'ü hukuki boşluklardan dolayı cezasız sonuçlandı. 300 davanın 110 kadarında ceza verildi. Birçoğu ertelendi. Bunun dışında kalan davalar 16 Şubat 2007'de, 7,5 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğradı.

12 KASIM 1999 / DÜZCE

Saat 18.57'de gerçekleşen 7.2'lik deprem 30 saniye sürdü. 845 kişi hayatını kaybederken 4 bin 948 kişi yaralandı. 12 bin 939 ev ağır hasar gördü. Düzce Depremi'nden sonra çekilen, kolunda ekmekler gözünde yaşlar olan Eşref Cengiz'in fotoğrafı sembol oldu. Eşref Cengiz, 2004 yılında kanserden vefat etti.

Fotoğrafı gazeteci Abdurrahman Antakyalı çekmişti. Foto muhabiri Antakyalı'nın anlattığına göre, Eşref Cengiz depremden sonra "Hep gençler öldü, gençler" diye ağlıyordu.

23 EKİM 2011 / VAN

Saat 13.41'de 7,2 büyüklüğündeki 25 saniyelik deprem Hakkâri, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan da hissedildi. 601 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 152 kişi yaralandı. 2 bin 262 binada ağır hasar meydana geldi.

24 OCAK 2020 / ELAZIĞ-SİVRİCE

Saat 20.55'te 6.8 büyüklüğündeki deprem 22 saniye sürdü. Çevredeki 19 ilden de hissedilen depremde 4'ü Malatya'da olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, 1607 kişi de yaralandı.

30 EKiM 2020 / İZMİR-SEFERIHİSAR

Saat 14.51'de 6,6 büyüklüğündeki deprem yerin 16.5 kilometre derinliğinde ve 16 saniye süreyle oldu. Depremde 119 kişi hayatını kaybederken 1053 kişi yaralandı. Deprem sonucu küçük çapta bir tsunami oluştu. Tsunami sonucu Seferihisar'da bir kişi boğularak yaşamını yitirdi.

6 ŞUBAT 2023 / KAHRAMANMARAŞ

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'nin Kahramanmaraş ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. Bu depremler, Türkiye ve Suriye'de büyük bir yıkıma neden oldu.

6 Şubat depremi 11 ilde yıkıma neden oldu. En çok etkilenen iller Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Elazığ ve Şanlıurfa oldu. Binlerce bina yıkıldı ve hasar gördü. Depremden 13,5 milyon insan etkilendi. Bu depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. 107 bin 213 kişi de yaralandı.

"45 BİNDEN FAZLA DEPREM MEYDANA GELDİ"

Geçtiğimiz yıl meydana gelen Maraş merkezli depremin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Geride kalan sürede bölge depremle yaşamaya devam etti.

Kandilli tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından, 4 Şubat 2024 saat 03:00 itibarıyla bölgede toplam 45 bin 756 deprem meydana geldi. Bölgede meydana gelen deprem sayısı günlük 40-50 arasında değişti.