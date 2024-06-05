Çanakkale Gökçeada'da meydana gelen depremin 3.9 büyüklüğünde olduğu açıklandı

05 Haziran 2024 22:03 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 22:05

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem yerin 12 kilometre derinliğinde oluştu.

Deprem, bölgede kısa süreli paniğe yol açarken, can ve mal kaybına dair henüz bir bilgi verilmedi.

AFAD, depremin detaylarını sosyal medya hesaplarından son dakika olarak paylaştı ve vatandaşları olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.