Bir döneme damga vuran One Direction grubu 8 yıl önce dağıldı

Editör: Aleyna Kapti / Kaynak: TGRT HABER

18 Ekim 2024 19:16 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 19:41

Bir döneme damga vuran gruplardan biri de One Direction. Geçtiğimiz günlerde eski grup üyelerinden Liam Payne'nın ölüm haberi geldi. Böylelikle hayranlar One Direction ne zaman dağıldı sorusunu sordu.

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One Direction, bir dönemin efsane gruplarından biriydi. Grup üyelerinden Liam Payne'nin ölümünün ardından One Direction tekrar gündeme geldi. Bu haberin ardından hayranlar One Direction ne zaman dağıldı sorusunu sormaya başladı. İşte detaylar! ONE DİRECTİON NE ZAMAN DAĞILDI? 2010 yılında bir araya gelen ve kısa sürede fenomenleşen One Direction grubu birçok nedenden dolayı dağıldı. Söz konusu grup resmi olarak 2015 yılında dağılma kararı aldı. ONE DİRECTİON NEDEN DAĞILDI? 2015 yılında resmi olarak dağılma kararı alan grubun dağılma nedeni grup üyelerinin kariyerlerine solo bir şekilde devam etmek istemesiydi. Söz konusu ayrılık ilk olarak Zayn Malik'in gruptan ayrılmasıyla geldi. Kalan üyeler sonrasında bir süre daha birlikte kaldı ancak aynı yıl tam anlamıyla dağıldılar. İlgili Haberler One Direction üyesi Liam Payne balkondan düşerek hayatını kaybetmişti! Otopsi raporu ortaya çıktı