Bir Gece Masalı Efsane karakterini İlayda Aydın oynuyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

17 Ekim 2024 15:26 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 15:40

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı dizisinde Efsane karakterinin kim olduğu gündeme geldi. Ayrıca karakteri oynayan İlayda Aydın'ın hayatı ve kariyeri de izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer aldı.

Başrollerinde Su Burcu Yazgı Çoşkun ve Burak Deniz​'in yer aldığı Bir Gece Masalı dizisine yeni bir karakter dahil oldu. Efsane adlı karakter diziye katıldığı ilk bölümün ardından izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler tarafından Bir Gece Masalı Efsane kim sorusunun cevabı araştırılıyor. BİR GECE MASALI EFSANE KİM? Bir Gece Masalı dizisinde Efsane karakterini ünlü oyuncu İlayda Aydın oynuyor. İLAYDA AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? İlayda Aydın, 18 Mayıs 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 30 yaşındaki ünlü oyuncu Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü'nden mezun oldu. İzmir Devlet Operası ve Balesi ve Tan Sağtürk Akademisi'nden eğitim alan İlayda Aydın, 2017-2020 yılları arasında Kalk Gidelim adlı dizide "Badegül Kütük" karakterini oynadı. Daha sonra sırayla Aşk Mantık İntikam (2022), Aşka Dair (2022) ve İyilik (2022-2023) adlı yapımlarda rol aldı. BİR GECE MASALI OYUNCULARI KİM? Bir Gece Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle: Burak Deniz - Mahir Yılmaz

Su Burcu Yazgı Coşkun​ - Canfeza Kilimci

Gürkan Uygun - Kürşat Kilimci

Mesut Akusta - Raşit Kara

Rüçhan Çalışkur - Afet Yılmaz

Kenan Bal - Asaf Yılmaz

Yıldız Kültür - Yıldız Kültür

Özlem Türkad - Süreyya Yılmaz

Eren Vurdem - Selim Allame

İrem Altuğ - Sevde Yılmaz

Kerem Aslanoğlu - Ferman Yılmaz

Emel Çölgeçen - Gülizar Yılmaz

Ecem Çalhan - Sıla Haroğlu

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