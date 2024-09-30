Bahar dizisinin yönetmeni Bir Gece Masalı'na laf attı! İki dizisinin savaşı şimdi başladı

30 Eylül 2024 08:28 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 09:28

Yeni sezonda dizilerin reyting savaşı başladı. Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen dizisi olan Bahar'n bu sezonki rakibi Bir Gece Masalı dizisi oldu. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt, yaptığı paylaşımla Bir Gece Masalı dizisine laf dokundurdu.

Aynı gün ve aynı saatte yayınlanan Bahar ve Bir Gece Masalı dizisi sosyal medyada da karşı karşıya geldi. Bahar dizisinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt, geçtiğimiz hafta çok konuşulan gusül abdesti sahnesine göndermede bulundu. BAHAR'IN YÖNETMENİ NESLİHAN YEŞİLYURT'TAN BİR GECE MASALI'NA GÖNDERME Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Neslihan Yeşilyurt, "Köşelerinde ahlak bekçiliği yapanlar, sizler kadın karakterlerin dizilerdeki dekoltelerinden bahsediceğinize; daha dün reşit olmuş gencecik kızların ekranlardaki gusül abdesti sahnelerini yazın bence..." dedi. Geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun'un oynadığı Canfeza karakterinin abdest aldığı sahne sosyal medyada gündem olmuştu. Bir Gece Masalı dizisinin başrolünde Su Burcu Yazgı Coşkun'un yanı sıra Burak Deniz de yer alıyor.