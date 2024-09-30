Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kızıl Goncalar'ın etkisinden çıkamadı

30 Eylül 2024 11:19 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 11:20

Kızıl Goncalar dizisinde rol aldığı Affan karakteriyle beğeni toplayan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, yeni sezonda Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna katıldı. Yeni rolüyle ilk kez kamera karşısına çıkan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, "Kızıl Goncalar'daki rolünden çıkamamış" dedirtti.

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Kızıl Goncalar​ dizisinden Kızılcık Şerbeti​ dizisine dahil olan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, yeni rolü eleştiri yağmuruna tutuldu. Kızıl Goncalar dizisinin ardından yeni sezonda Kızılcık Şerbeti dizisinde dahil olan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, konuşması ve mimikleriyle adeta Affan karakterini oynadı.

KIZIL GONCALAR'DAKİ ROLÜNÜ AKLINDAN SİLEMEDİ

Geçtiğimiz hafta ilk kez Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuyla izleyici karşısına çıktı. Dizideki Nursema​ karakteriyle partner olacağı konuşulan Batuhan Yüzgüleç, ilk sahneden "Kızıl Goncalar'ın etkisinden çıkamamış" dedirtti. Firaz karakteriyle Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, dizi yayınlanır yayınlanmaz yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyada Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'e Kızılcık Şerbeti'ndeki rolü sonrası; "Affan rolünden bir türlü çıkamamış", "Kızıl Goncalar izliyor gibiyim" "Affan Kızılcık Şerbeti'ne geçmiş gibi" gibi yorumlar yağdı.