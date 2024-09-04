Bir Gece Masalı oyuncu kadrosunda Gürkan Uygun, Rüçhan Çalışkur ve Mesut Akusta gibi isimler yer aldı
İlk bölümü ile ekranlara gelen Bir Gece Masalı dizisi ilk günden büyük ilgi çekti. ATV'de yayınlanmaya başlayan yeni diziyi izleyenler oyuncu kadrosunu ve konusunu beğendi. Sosyal medyada da konuşulan Bir Gece Masalı'nın çekildiği yer de merak edildi.
Televizyon ekranlarının yeni projesi olan Bir Gece Masalı, izleyicisi ile buluştu. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde yer aldığı dizinin sahneleri dikkat çekerken konusu ve oyuncu kadrosu da ilgi çekti.
BİR GECE MASALI KONUSU NEDİR?
Mahir'in babası Denizli'de görev yaparken suikast sonucu şehir ediliyor. 20 sene sonra komiser olarak intikam almak geri dönen Mahir adını öğrenemediği kızı beğenir ve Şehrazad adını takar.
Babasının katili Kürşat Kilimci'yi yakından takip ederken kızının düğününde yaklaşması planlar fakat düğünde beklenmedik olaylar olur.
BİR GECE MASALI OYUNCU KADROSU
Yeni dizinin kadrosunda birçok başarılı isim bulunurken kadro ve roller şöyle:
Burak Deniz - Mahir Yılmaz
Su Burcu Yazgı Coşkun - Canfeza Kilimci
Gürkan Uygun - Kürşat Kilimci
Mesut Akusta - Raşit Kara
Rüçhan Çalışkur - Afet Yılmaz
Kenan Bal - Asaf Yılmaz
Yıldız Kültür - Yıldız Kültür
Özlem Türkad - Süreyya Yılmaz
Eren Vurdem - Selim Allame
İrem Altuğ - Sevde Yılmaz
Kerem Aslanoğlu - Ferman Yılmaz
Emel Çölgeçen - Gülizar Yılmaz
Ecem Çalhan - Sıla Haroğlu
Nazan Diper - Maviş Dadı