Bir Gece Masalı oyuncu kadrosunda Gürkan Uygun, Rüçhan Çalışkur ve Mesut Akusta gibi isimler yer aldı

04 Eylül 2024 08:43 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 08:58

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Büşra Pekin Bahar dizisinde! Başhekim rolüyle geliyor

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Büşra Pekin Bahar dizisinde! Başhekim rolüyle geliyor

Televizyon ekranlarının yeni projesi olan Bir Gece Masalı, izleyicisi ile buluştu. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde yer aldığı dizinin sahneleri dikkat çekerken konusu ve oyuncu kadrosu da ilgi çekti.

BİR GECE MASALI KONUSU NEDİR?

Mahir'in babası Denizli'de görev yaparken suikast sonucu şehir ediliyor. 20 sene sonra komiser olarak intikam almak geri dönen Mahir adını öğrenemediği kızı beğenir ve Şehrazad adını takar.

Babasının katili Kürşat Kilimci'yi yakından takip ederken kızının düğününde yaklaşması planlar fakat düğünde beklenmedik olaylar olur.

BİR GECE MASALI OYUNCU KADROSU

Yeni dizinin kadrosunda birçok başarılı isim bulunurken kadro ve roller şöyle:

Burak Deniz - Mahir Yılmaz

Su Burcu Yazgı Coşkun - Canfeza Kilimci

Gürkan Uygun - Kürşat Kilimci

Mesut Akusta - Raşit Kara

Rüçhan Çalışkur - Afet Yılmaz

Kenan Bal - Asaf Yılmaz

Yıldız Kültür - Yıldız Kültür

Özlem Türkad - Süreyya Yılmaz

Eren Vurdem - Selim Allame

İrem Altuğ - Sevde Yılmaz

Kerem Aslanoğlu - Ferman Yılmaz

Emel Çölgeçen - Gülizar Yılmaz

Ecem Çalhan - Sıla Haroğlu

Nazan Diper - Maviş Dadı