Bitlis depreminin ardından fay hattının geçtiği yerler merak edildi

27 Kasım 2024 09:01 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 09:04

Bitlis’te bu sabah 05.50 sularında meydana gelen 4.3 büyüklüğünde deprem çevre illerden de hissedildi. Yaşanan bu olayın ardından Bitlis fay hattının geçtiği yerler merak edildi.

Bitlis​ sabaha karşı peş peşe sallandı. Kentte meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem​ Bitlis​ ve çevre illerde yaşayan vatandaşları endişelendirdi.

BİTLİS’TE DEPREM Mİ OLDU?

Bugün saat 05.50 sularında Bitlis’in merkez ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.71 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Yapılan ilk açıklamalara göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

BİTLİS FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Bitlis, Türkiye’nin aktif fay hatlarının bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer almasından dolayı deprem riski taşıyan bölge konumundadır. Bitlis çevresinde yer alan aktif fay hatları ise şu şekildedir;

Doğu Anadolu Fay Hattı:Doğu Anadolu Fay Hattı​, Hatay’dan başlayarak Kahramanmaraş, Malatya ile Elazığ üzerinden geçip Bitlis’in yakınlarındaki Hakkari ve Van yönüne uzanır.

Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı: Bitlis ili, Bitlis-Zagros bindirme kuşağı üzerinde yer alır.

Van Gölü Çevresi Yerel Fayları: Bitlis’in kuzeydoğusunda yer alan Van Gölü çevresindeki küçük ölçekli fay hatları zaman zaman Van ve Bitlis üzerinde deprem üretir.

BİTLİS KAÇINCI DEPREM BÖLGESİ?

Bitlis, Türkiye’nin 1.deprem bölgesi sınırları içinde yer alır. Bu, en yüksek deprem riskini taşıyan bölgelerden biri olduğu anlamına gelir.