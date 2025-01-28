BJK kongre üyesi nasıl olunur? Beşiktaş kongre üyesi ne demek, avantajları nedir?

28 Ocak 2025 21:35 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 21:39

Süper Lig’in 4 büyükleri arasında yer alan Beşiktaş Jimnastik Kulübü taraftarları kongre üyelikleri ile yakından ilgileniyor. Türkiye’nin en önemli takımlarından biri olan Beşiktaş takımının kongre üyesi olmak için gerekli belgeler ve avantajları ile futbolseverler gündeminde yer alıyor. Başkanlık seçimlerinde, toplantılar yer almak için kongre üyesi olmak gerekiyor.

Türkiye’nin köklü takımlarından biri olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü seçimlerinde ve kulüp geleceğinde önemli rol oynamak için kongre üyesi olmak gerekiyor. BJK kongre üyesi nasıl olunur, ne yapar ve ne işe yarar her zaman taraftar tarafından araştırılıyor. Kongre üyesi olarak birçok avantajdan faydalanabiliyorsunuz. Futbolseverler, BJK kongre üyesi olarak kulüp geleceğinde önemli rol oynayabiliyor.

BJK KONGRE ÜYESİ NASIL OLUNUR?

Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesi olmak için belirli şartlar bulunuyor. 18 yaşını doldurmuş olmak,Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarasına sahip olmak, giriş aidatı ve yıllık aidat ödemelerini yapmak, dilerseniz referans göstermek şartlar arasındadır.

Kongre üyesi olmak için öncelikle sitede yer alan başvuru formunu doldurmalısınız. Formda yer alan bilgiler eksiksiz ve yanlışsız olarak doldurulmalıdır. İstenilen bazı belgeler bulunuyor. Kulüp tarafından istenen belgeleri başvuru esnasına kadar hazır etmeniz gerekiyor. Kimlik fotokopisi, Vesikalık fotoğraf, Başvuru formu, Ödeme dekontu gibi belgeler istenilenler arasında yer alıyor.

Bu işlemlerle beraber kulüp tarafından belirlenmiş olan giriş aidatınızı ödemelisiniz. Sadece 1 kez yapılacak bu ödeme sonrasında düzenli yıllık aidat ödemeleri yapılıyor. Süreç, kulüp tarafından formunuzun ve belgelerinizin incelenmesiyle devam eder. Şartları tamamlıyor ve belgeleriniz eksiksiz ise başvurunuz onaylanır. Onaylanmasının ardından gelen bilgi sonrası üye kimliğinizi alabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ KONGRE ÜYESİ AYRICALIKLARI VE AVANTAJLARI

Süper Lig’de yer alan Beşiktaş kulübü için kongre üyeliği yapacak olan adaylar takımında daha aktif bir şekilde yer alır. Sadece maçları izlemekle kalmaz kulüple ilgili fikirlerini de beyan edebilir ve seçimlere katılabilir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün genel kurul toplantılarına katılıp faaliyetlerle ilgili yorumlarda bulunabilir seçimlere oy kullanabilirsiniz.

BJK kongre üyesi olmanız halinde çeşitli avantajlara sahip olursunuz. En önemlisi kulüp yönetiminde fikirlerinizi belirtmenizdir. Üyeler, genel kurul toplantılarına katılır ve oy verme işlemlerini gerçekleştirebilir. Yapılan başkanlık seçimlerinde oy kullanarak seçim yapabilirsiniz.

Mali durum ve faaliyetlerin konuşulduğu genel kurul toplantılarına katılabilirsiniz. Bunların dışında tuttuğunuz takımınız ile daha yakın bir bağ kurma şansı sunar. Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından düzenlenmiş olan bazı etkinliklere katılım şansınız olur.

BJK KONGRE ÜYESİ OLMAK GEREKEN BELGELER NEDİR?

Siyah beyazlı takımın kongre üyesi olmak için 1 tane noterden onaylı nüfus cüzdanı sureti,

1 tane ikamet edilen mahalle muhtarlığından alınmış ikametgah belgesi,

1 tane savcılıktan alınan adli sicil belgesi,

3 tane renkli ve son 6 ay içerisinde çekilmiş, arkasına ad soyad yazılmış vesikalık fotoğraf,

Üyeliğe giriş ödemesi ve ilk seneye ait aidatın ödendiğiyle ilgili belge,

Şehit veya gazi olunması halinde tevsik edici belge,

Öğrenci indiriminden yararlanabilmek için öğrencilik belgesi,

Engelli bireyler için engellilik raporu,

Formda yer alan Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nin tarih ve her sayfası imzalı olarak Üyelik İşleri'ne vermek gerekir.

İstenilen belgeleri tamamlayan adayların belgeleri en fazla 3 ay önce tamamlanmış olmalıdır. Belgelerin daha eski süreçte hazırlanması halinde kabul görmez. Eksik evraklar olması halinde de başvuru kabul edilmez. 2024 yılında giriş ücreti 5.000 TL olurken yıllık aidat 500 TL olarak belirlendi. Fakat bu ücretler her yıl değişkenlik göstermesinden dolayı kongre üyeliği öncesinde BJK internet sitesinden kontrol edilmelidir. Ücretler dönem dönem farklılık gösteriyor. Ödemeler, resmi sitede yer alan ödeme ve banka bilgileri aracılığıyla yatırılıyor.

Sıkça Sorulan Sorular Beşiktaş kongre üyesi olma yaş sınırı nedir? Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesi olmak için istenilen yaş sınırı 18’dir. 18 yaşını doldurmuş olan her taraftar şartlara uyması halinde kongre üyesi için başvuru yapabiliyor. Eğer şartları karşılıyorsa kongre üyesi olabilir. BJK kongre üyesi olunca kart veriliyor mu? Kulübe yapılan başvurular sonrasında onaylanması halinde üye oluyorsunuz. Giriş ve yıllık aidat ödemenizi de tamamlamanız halinde başvurunuz onaylanırsa üyelik kartınız çıkıyor. Gelen bilgilendirme sonrası belirlenen yerden kartınızı alabilirsiniz.