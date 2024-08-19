Böbrek yetmezliği, antibiyotik ve grip aşısı başta olmak üzere 39 ilaç geri ödeme listesine alındı

19 Ağustos 2024 11:40 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 11:42

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kronik böbrek yetmezliği, grip aşısı, antibiyotik ve immünglobulin başta olmak üzere 30’u yerli 39 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

HANGİ İLAÇLAR GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINDI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre; 1 adet grip aşısı, 3 adet immünglobulin, 2 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı, 2 adet kronik immün trombositopenik purpura ilacı ve 3 adet antibiyotik başta olmak üzere 30 yerli 9 ithal ilaç geri ödeme listesine alındı.

GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINAN İLAÇLAR NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme listesine alınan 39 ilaç için yapılan düzenlemenin 23 Ağustos 2024 Cuma günü yürürlüğe girmesi bekleniyor.

GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINAN KANSER İLAÇLARI NELER?

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe göre; meme kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri, Dirençli Akut Myeloid Lösemi (AML), Kronik Lenfositik Lösemi (KLL), Multiple Myelom (MM) tedavilerinde kullanılan yenilikçi ilaçlar geri ödeme listesine alındı.