Benim Sayfam
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Böcek ailesi hangi otelde kaldı, nerede? Böcek ailesinin kaldığı otel

Fatih'te, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne, baba ve 2 çocuğunun kaldığı otel neresi merak edilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İstanbul'da tatile gelen Böcek ailesinin yaşadığı üzücü olay Türkiye'nin gündemine yerleşti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.11.2025
14:05
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
14:05

şüphesiyle 'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek (3) ile anne Çiğdem Böcek'in yaşamını yitirmesinin ardından Böcek ailesinin kaldığı otel de araştırıldı.

BÖCEK AİLESİ HANGİ OTELDE KALDI, NEREDE?

Hayatını kaybeden Böcek ailesi 'a geldiğinde, Fatih’teki Harbour Suit Otel’de konaklamıştı. Fatih'te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltındaki 7 şüpheliden 3'ü hakkında süre alındı.

Böcek ailesi hangi otelde kaldı, nerede? Böcek ailesinin kaldığı otel

BÖCEK AİLESİNİN KALDIĞI OTEL

İstanbul'da yaşanan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerinin otelde yaptığı inceleme tamamlandı. Lobi kısmına getirilen eşyaları inceleyen ekipler, daha sonra topladıkları bazı eşyaları laboratuvar incelemesi için götürüldü. Otel mühürlenirken otelde konaklayan müşteriler farklı otellere yönlendirildi.

Böcek ailesi hangi otelde kaldı, nerede? Böcek ailesinin kaldığı otel

BÖCEK AİLESİ HANGİ HASTANEDEYDİ?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılırken, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da hayatını kaybederken baba da vefat etti.

