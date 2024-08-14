Boğaziçi Üniversitesi 3 alanda Türkiye birincilerinin tercihi oldu

14 Ağustos 2024 14:12 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 14:15

YKS 2024 tercihlerinde depremzede kontenjanı devam ediyor! 19 bin 728 kişi için üniversiteler ve bölümler belirlendi

YKS 2024 tercihlerinde depremzede kontenjanı devam ediyor! 19 bin 728 kişi için üniversiteler ve bölümler belirlendi

Bilgisayar Mühendisliği ve İktisat bölümünü tercih listesine ekleyen Türkiye birincisi üç öğrenci, 13 Ağustos Salı günü YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’ne yerleşti.

YKS TÜRKİYE BİRİNCİSİ NEREYE YERLEŞTİ 2024?

2024 YKS’de alanlarında birinci olan öğrenciler, tercihlerini Boğaziçi Üniversitesi’nden yana kullandı. Sayısal alanda birinci olan Arda Taşdemir, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü tercih ederken eşit ağırlıkta birinci olan Berra Kuruş ve sözel alanda birinci olan Emre Düzcan Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümünü seçti.

Bu seçimler Boğaziçi Üniversitesi’nin öğrenciler arasındaki popülerliğini ve akademik cazibesini bir kez daha ortaya koydu.

YKS TYT BİRİNCİSİ KİM OLDU 2024?

Bu yılki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) Türkiye genelinde başarı sağlayarak birinci olan isim Süleyman Mete Genç oldu.

2024 TYT’YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

2024 yılında Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ye 2 milyon 819 bin 362 kişi katıldı.

2024 YILINDA ÜNİVERSİTE SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bu yıl 3 milyon 120 bin 878 aday başvurdu.