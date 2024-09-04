Bolu Belediyesi, çevreyi kirleten kişilere 39 bin 797 TL ceza verdi

04 Eylül 2024 10:23 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 10:38

Bolu'da gece saatlerinde alkol şişelerini parkta bırakarak çevreyi kirleten 4 kişiye 160 bin TL ceza kesilirken savcılığa suç duyurusu da yapıldığı belirtildi.

Çevreyi kirletme cezasının ne kadar olduğu da gündeme gelirken 2024 yılında çevreyi kirletenlere verilecek cezalar geçtiğimiz sene belli olmuştu.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ CEZASI NE KADAR, KAÇ TL 2024?

2023 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan ceza kararına göre çevreyi kirletenlerin cezası 4 bin 810 TL olarak belirlenmişti.

2024 senesinde verilecek olan idari cezalar ise şöyle:

Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME

Evsel Atık ve Artıkların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Atan Kişiye 313 TL ceza kesilirken

Yemek Pişirme ve Servis Yerlerinde İşlenmesi Halinde 10.515-106.229 TL ceza kesiliyor.

Hayvan Kesimine Tahsis Edilen Yerleri Dışında Kesim Yapanlara veya Kesilen Hayvan Atıklarını Sokağa veya Kamuya Ait Sair Alanlara Bırakanlara 977 TL cezai işlem uygulanacak.

İnşaat Atık ve Artıklarını Bunların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Atan Kişiye 2.052-63.683 TL

İnşaat Atık ve Artıklarını Bunların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına İnşaatı Yürüten Tüzel Kişi Adına Atılması Halinde 2.052-106.229 TL ceza verilirken,

Kullanılmaz Hale Gelen Ev Eşyasını Bunların Toplanmasına İlişkin Belirlenen Günün Dışında Sokağa veya Kamuya Ait Sair Yerlere Bırakan Kişiye 977 TL ceza veriliyor.

Kullanılmaz Hale Gelen Motorlu Kara ve Deniz Nakil Araçlarını ya da Mütemmim Cüzlerini Sokağa veya Kamuya Ait Sair Yerlere Bırakan Kişiye 5.227 TL ceza ödemesi çıkarılıyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan şu sözleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı:

"Son 1 aydır yere çöp, sigara izmariti atanlara, tükürenlere, yüzde 64'ü Bolulu, yüzde 36'sı şehir dışından gelen vatandaşlarımız olmak üzere maalesef toplamda 5 milyon 297 bin 463 TL ceza kesilmiştir.

Neye mal olursa olsun toplum yararına olan bu uygulamamıza kararlı şekilde devam edeceğiz. Siyasi sonuçları her ne olursa olsun Bolu'yu dünyanın en temiz şehri yapmaya kararlıyım"

BOLU BELEDİYESİ'NDEN ÇÖP BIRAKAN 4 KİŞİYE TOPLAMDA 160 BİN TL CEZA

Tanju Özcan, çöplerini parkta bırakan 4 kişiye 160 bin TL para cezası verdiğini duyurdu. Küçük Sanayi Sitesi’nde olan bir parkta meydana gelen olayın ardından sabah saatlerinde esnaf durumu yetkililere bildirdi.

Bolu Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tespit sonucunda tutanakları tuttu.

Başkan Özcan konuyla ilgili şu sözleri söyledi:

“Sanayi bölgesindeki yeşil alanımızda dört tane insan demeyeyim; yaratık, oturup sabaha kadar içmişler ve o şekilde de bırakıp kalkmışlar. Bu dört kişiyi tespit ettik ve ayrı ayrı 39 bin 797 TL idari para cezasını bugün itibariyle gönderiyoruz.

Ayrıca kendileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunacağız. Türk Ceza Kanunu’nun 181. Maddesinin 1. Fıkrası çevreyi kasıtlı olarak kirletenlere 2 yıla kadar hapis cezası verilir diyor. Siz kirletmeye devam ederseniz işin sonu hapishanede bitecek. Benden uyarması”