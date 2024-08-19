Bolu Dağı'nda pazar günleri 14.00 ile 23.00 aralığında ağır taşıtlara sınırlandırma geldi

19 Ağustos 2024 17:24 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 17:32

Bolu Dağı Tüneli'nin ne zaman açılacağı belli oldu! Uzatma çalışmaları nedeniyle kapatılmıştı

Bolu Dağı Tüneli'nin ne zaman açılacağı belli oldu! Uzatma çalışmaları nedeniyle kapatılmıştı

D-100’ün Bolu Dağı geçişine yönlendirilmesinden dolayı oluşan yoğun trafik sebebiyle ağır taşıtlar belirli bir saat aralığında yolu kullanamayacak.

Çalışmaların halen devam ederken yol çalışması 31 Temmuz'da başlamıştı.

BOLU DAĞI TÜNELİ AĞIR TAŞITLARA SAAT KAÇTA KAPALI OLACAK?

Yol çalışmasından dolayı D-100’ün Bolu Dağı geçişine yönlendirilen trafik yoğunluk oluşturmaya devam ederken pazar günleri trafik azaltmak amacıyla 14.00 ile 23.00 aralığında ağır taşıtlar yolu kullanamayacak.

Heyelan riskinden dolayı Bolu Dağı Tünelinde tüp, 67 metre uzatılıyor.

İstanbul istikametine gidecek olan araç sahipleri yoğun trafik ile uzun süre yolda kalıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ise yolun akışının düzenlenmesi için ağır taşıtlara belirli aralıkta yasak koydu. Açıklama ise şöyle:

“Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünde hizmet veren tüpünde yürütülen çalışmalar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı - Kaynaşlı Kavşağı arasındaki 23 kilometrelik kesiminde İstanbul yönündeki trafik 31 Temmuz'dan itibaren geçici olarak D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanmaktadır.

Bolu Dağı geçişinde oluşan yoğunluğun azaltılması, ayrıca alternatif güzergahta meydana gelen orman yangınının trafiğe etkisinin en aza indirilmesi amacıyla 18 Ağustos 2024 Pazar günü 14.00-23.00 saatleri arasında yapılacak denetimlerle ağır taşıt trafiğinin Ankara-İstanbul istikametindeki devlet yolu ve otoyolu kullanımları sınırlandırılacaktır.

Sınırlandırma işlemi Ankara tarafında şehrin çıkış noktalarından; Karadeniz tarafında ise Karabük Kavşağı'ndan itibaren yapılacaktır. Sürücülerin seyahat planlarını yaparken bu hususları göz önünde bulundurması, trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşımaktadır”

BOLU TÜNELİ KAPALI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Tünelin genişletilmesi amacıyla uygulanan yol çalışması 31 Temmuz'da başlamıştı. Çalışmaların bitmesiyle beraber tünel 19 Eylül'de yeniden trafiğe açılacak.