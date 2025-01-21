Bolu Grand Kartal Otel’in sahibi kim? 66 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından otelin sahibi araştırılıyor

21 Ocak 2025 18:47 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 18:56

Kartalkaya Kayak merkezinde meydana gelen büyük yangında Grand Kartal Otel’de konaklayan 66 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan facianın ardından Grand Kartal Otel’in sahipleri araştırma konusu oldu.

Günün en acı görüntüsü: 66 kişinin öldüğü Kartalkaya'da kayak keyfi devam ediyor

Günün en acı görüntüsü: 66 kişinin öldüğü Kartalkaya'da kayak keyfi devam ediyor

Grand Kartal Otel’de gece 3.30’da restoran katında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 66 vatandaşımız hayatını kaybederken otelin sahibinin kim olduğu merak ediliyor.

BOLU​ GRAND KARTAL OTEL’İN SAHİBİ KİM?

Grand Kartal Otel, ünlü turizmci Mazhar Murtezaoğlu tarafından kuruldu.

Murtezaoğlu, 1974 yılında Kartalkaya Kayak Merkezi’ni kurma hayalini gerçekleştirmiştir.

İlk olarak Kartal Otel’i inşa etmiş, ardından 2000 metre rakıma sahip Grand Kartal Otel’in yapımını tamamlamıştır.

2019 yılında vefat eden Mazhar Murtezaoğlu’nun ardından, otelin yönetimi ailesine, damadı Halit Ergül ve kızı Emine Ergül’e devredilmiştir.

KARTALKAYA NEREDE?

Kartalkaya, Bolu il sınırları içerisinde, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan bir kayak merkezidir.

Bölge, 2000 metre rakıma sahiptir.

Yangının çıktığı sırada otelde 234 kişi bulunuyordu.