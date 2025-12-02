Bolu Milli Parkı’na girişler randevulu mu olacak? Randevu sistemi bekleniyor

Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı her yıl binlerce kişiyi ağırlarken oluşan yoğunluktan dolayı zor anlar yaşanabiliyor.

BOLU MİLLİ PARKI’NA GİRİŞLER RANDEVULU MU OLACAK?

Bolu’nun tabiat ve milli parklarına girmek için 2026 yılından itibaren randevulu sistem uygulanacak. Oluşan yoğunluğu önlemek adına Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'na girişler randevulu olacak.

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI RANDEVU İLE Mİ GİRİLİYOR?

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ziyaretler nedeniyle yoğunluk olmasına karşın çözüm buldu. 2026 yılı itibariyle, randevulu sistemle girecek.

Konuya ilişkin duyuru yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Gültekin Aksan, sistem hakkında, "Bilgiler web sitemizde yayınlanacak. Ziyaretçiler birkaç gün önceden başvurarak uygunluk durumuna göre giriş izni alacak" dedi.