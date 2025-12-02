Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Bolu Milli Parkı’na girişler randevulu mu olacak? Randevu sistemi bekleniyor

Ülkemizin doğal güzelliklerini görmek isteyenler her yıl Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'nı ziyaret ediyor. Son karara göre girişler artık randevu ile olacak.

Bolu Milli Parkı'na girişler randevulu mu olacak? Randevu sistemi bekleniyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 11:28

Gölcük Tabiat Parkı, ve Abant Gölü Milli Parkı her yıl binlerce kişiyi ağırlarken oluşan yoğunluktan dolayı zor anlar yaşanabiliyor.

BOLU MİLLİ PARKI’NA GİRİŞLER RANDEVULU MU OLACAK?

’nun tabiat ve milli parklarına girmek için 2026 yılından itibaren randevulu sistem uygulanacak. Oluşan yoğunluğu önlemek adına Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'na girişler randevulu olacak.

Bolu Milli Parkı’na girişler randevulu mu olacak? Randevu sistemi bekleniyor

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI RANDEVU İLE Mİ GİRİLİYOR?

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ziyaretler nedeniyle olmasına karşın çözüm buldu. 2026 yılı itibariyle, randevulu sistemle girecek.

Bolu Milli Parkı’na girişler randevulu mu olacak? Randevu sistemi bekleniyor

Konuya ilişkin duyuru yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Gültekin Aksan, sistem hakkında, "Bilgiler web sitemizde yayınlanacak. Ziyaretçiler birkaç gün önceden başvurarak uygunluk durumuna göre giriş izni alacak" dedi.

Kar yağışı İstanbul'un kapısında! Bolu'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı: Aralıksız yağıyor
