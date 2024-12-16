Bolu'da bugün okullar tatil mi? 4 ilçede eğitime kar engeli

16 Aralık 2024 08:38 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 08:41

Yurdun büyük kesiminin yoğun kar yağışı etkisi altında kalmasının ardından Bolu’da okulların tatil edildiği ilçeler merak edildi. 16 Aralık Pazartesi günü Bolu’da okulların tatil olup olmadığı öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Kara kış bastırıyor! Kar, yağmur ve soğuk her yerde | İşte 16 Aralık hava durumu raporu

Kara kış bastırıyor! Kar, yağmur ve soğuk her yerde | İşte 16 Aralık hava durumu raporu

Ülke genelinde etkili olan yoğun kar​ yağışı, kar tatili sevincini başlatıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından veliler ve öğrenciler Bolu’nun hangi ilçelerinde okulların tatil​ olduğunu araştırmaya başladı.

BOLU’DA BUGÜN OKULLAR​ TATİL Mİ?

Bolu​ Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, Bolu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Göynük, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 16 Aralık Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerde bulunan kurumlarda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BOLU’NUN HANGİ İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Bolu’nun Göynük, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi.