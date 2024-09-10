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Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangına müdahale devam ediyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
10 Eylül 2024 16:08 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 16:10

10 Eylül günü Bolu'da meydana gelen orman yangınında dumanlar yükseliyor. Ekiplerin söndürme işlemlerine devam ettiği Bolu son dakika yangınında son durum bilgisi paylaşıldı.

Yaz aylarında artan orman yangınlarından bir tanesi de bugün Bolu'da meydana geldi.

Alevlerin yükselmesinin ardından vatandaşlar ihbarda bulundu ve ekipler olay yerine sevk edildi.

BOLU SON DAKİKA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ, SON DURUM NEDİR?

10 Eylül Salı günü Bolu'nun Göynük ilçesinin Karaardıç Şebirler bölgesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor.

Himmetoğlu köyü yakınlarında çıkan yangın için Nallıhan, Göynük ve Mudurnu'dan birçok itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi.

Henüz kontrol altına alınamazken söndürme işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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