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Hediyelik eşya mağazasında yangın! Havai fişekler peş peşe patladı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Eylül 2024 04:39 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 04:42

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hediyelik eşya mağazasında yangın çıktı. Yangında mağazada bulunan havai fişekler tek tek patladı. İtfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çabanın ardından söndürdü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde saat 02.00 sıralarında bir hediyelik eşya mağazasında yangın meydana geldi. Klimadan çıkan yangın kısa sürede büyüyerek üst katta bulunan havai fişeklerin olduğu bölgeye sıçradı.

Bölgeye ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler patlamanın olduğu yangına canla başla mücadele verirken, iş yerinin hemen yanında bulunan oteldeki müşteriler tahliye edildi.

Hediyelik eşya mağazasında yangın! Havai fişekler peş peşe patladı - 1. Resim

MAĞAZA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevleri yarım saatlik mücadele sonrası kontrol altına alınırken, mağaza kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Hediyelik eşya mağazasında yangın! Havai fişekler peş peşe patladı - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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