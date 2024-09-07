Kumluca yangınında ekipler müdahaleye devam ediyor

07 Eylül 2024 16:56 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 17:00

Bugün çıkan orman yangınında çalışmalar sürerken ihbar sonucu ekipler olay yerine sevk edildi. Son dakika Kumluca yangınında son durum bilgisi de paylaşıldı.

7 Eylül günü Kumluca'da dağlık ve sarp kayalık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisi geniş alana yayılmasına neden olurken havadan da destek sürüyor.

KUMLUCA YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bugün çıkan yangın henüz kontrol altına alınamazken 4 uçak ve 2 helikopter çalışmalara devam ediyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ilçesinde yangın yıldırım kaynaklı olurken havadan ve karadan destek sağlanıyor. Sabah saatlerinde etkili olan sağanakta yıldırım etkisiyle ormanda yangın çıktı.

4 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 1 su tankeri ve birçok ekip çalışmaları sürdürüyor.

Olay yerinden görüntüler: