Muğla Menteşe’de çıkan orman yangınının sebebi bilinmiyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

07 Eylül 2024 14:32 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 14:36

7 Eylül günü Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen orman yangını rüzgarın etkisinden dolayı büyümeye devam ediyor. Son dakika Muğla yangında müdahaleler devam ediyor.

Menteşe Sarnıç Mahallesi’ndeki öğlen saatlerinde başlayan yangında çalışmalar sürüyor. Vatandaşların ihbarı sonucunda birçok ekip olay yerine sevk edildi. MUĞLA SON DAKİKA MENTEŞE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ? 7 Eylül Cumartesi günü öğlen başlayan yangın Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi’nde çıkarken sebebi henüz bilinmiyor. İhbar sonucunda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken havadan ve karadan çalışma yürütülüyor. MUĞLA YANGIN NEREDE, NEDEN ÇIKTI? Sarnıç ve Denizova Mahallesi aralığında sarp arazide meydana gelen olayın sebebi bilinmezken rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılmaya devam ediyor. İhbarla beraber Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İlgili Haberler Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı! Rüzgar nedeniyle geniş alana yayılıyor