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Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı! Rüzgar nedeniyle geniş alana yayılıyor

Editör: Emir Yücel / Kaynak: Anadolu Ajansı
07 Eylül 2024 14:07 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 14:29

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, etkili olan rüzgar nedeniyle geniş alanlara yayıldı. Çıkan yangını hem havadan hem karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Denizova mahallesinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını söndürmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı! Rüzgar nedeniyle geniş alana yayılıyor - 1. Resim

Çıkan orman yangını, etkili olan rüzgar sebebiyle geniş alana yayıldı.

Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı! Rüzgar nedeniyle geniş alana yayılıyor - 2. Resim

Geniş bir alanda söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı! Rüzgar nedeniyle geniş alana yayılıyor - 3. Resim

Bölgede etkili olan rüzgarla birlikte büyüyen yangına, hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yusuf 7 Eylül 2024 14:30

Allahım bu yangınlar çok korkutucu ya umarım bir an önce söner ve zarar vermez

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