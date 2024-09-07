Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı! Rüzgar nedeniyle geniş alana yayılıyor

Editör: Emir Yücel / Kaynak: Anadolu Ajansı

07 Eylül 2024 14:07 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 14:29

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, etkili olan rüzgar nedeniyle geniş alanlara yayıldı. Çıkan yangını hem havadan hem karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Denizova mahallesinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını söndürmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Çıkan orman yangını, etkili olan rüzgar sebebiyle geniş alana yayıldı. Geniş bir alanda söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgede etkili olan rüzgarla birlikte büyüyen yangına, hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.