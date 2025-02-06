Boluspor Galatasaray maç kadrosu, ilk 11'leri belli oldu! Sanchez ve Sara yedek başlayacak

06 Şubat 2025 15:44 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 15:46

Galatasaray bugün Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçları kapsamında Boluspor deplasmanına çıkacak. Boluspor-Galatasaray maç kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Ahmet Kutucu ve Morata ilk 11'de başlarken Davinson Sanchez, Mertens ve Gabriel Sara yedek olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. hafta maçları devam ediyor. C Grubu'nda yer alan Galatasaray, Boluspor ile bugün (6 Şubat 2025 Perşembe) saat 16:00'da karşı karşıya gelecek.

Maçın başlamasına saatler kala Galatasaray ve Boluspor'un kadrosu belli oldu. İki takım da sosyal medya hesaplarından ilk 11'lerini ve yedeklerini paylaştı.

BOLUSPOR-GALATASARAY MAÇ KADROSU

Galatasaray tarafından açıklanan bilgilere göre Boluspor maçında sakatlıkları nedeniyle Kerem Demirbay, İsmail Jakobs ve Yunus Akgün oynamayacak.

Karşılaşmada rotasyon yapacak olan sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda, sakatlığı bulunan oyuncuların yanı sıra Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera, Roland Sallai ve Yunus Akgün de yer almadı.

Boluspor'da ise sakatlık yaşayan oyuncu bulunmuyor.

BOLUSPOR-GALATASARAY İLK 11

Boluspor ve Galatasaray sosyal medya hesaplarından karşılaşmanın ilk 11'lerini ve yedeklerini paylaştı.

Açıklanan bilgilere göre Boluspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri şöyle:

Galatasaray: Günay, Eyüp, Berkan, Ahmed, Jelert, Yusuf, Torreira, Abdülkerim, Morata, Efe, Metehan

Galatasaray yedekler: Jankat, Sanchez, Mertens, Sara, Kaan, Gökdeniz, İsa, Kadir, Berat, Çağrı

Boluspor: Kubilay, Ali, Onur A., Liço, Eren, Mukaıru, Naby, Siraçhan, Kaan, İshak, Vusal

Boluspor yedekler: Çağlar, Bartu, Posmac, Berk, Jefferson, Aleksic, Enes, Fethi, Arda, Anıl

GALATASARAY BOLUSPOR ARASINDA OYNANAN GEÇMİŞ MAÇLAR

Galatasaray ve Boluspor tarihleri boyunca toplam 42 maçta karşı karşıya geldiler.

Bu karşılaşmaların 11'i beraberlik ile sonuçlanırken 24'ünde sarı-kırmızılılar, 7'sinde ise Boluspor galibiyet ile sahadan ayrıldı.

Galatasaray bu maçlarda 52 kez fileleri havalandırırken, Boluspor sadece 25 gol attı.

İki takım arasında oynanan son 5 maçın skorları ise şöyle: