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Boluspor Galatasaray maç kadrosu, ilk 11'leri belli oldu! Sanchez ve Sara yedek başlayacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
06 Şubat 2025 15:44 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 15:46
Boluspor Galatasaray maç kadrosu, ilk 11&#039;leri belli oldu! Sanchez ve Sara yedek başlayacak

Galatasaray bugün Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçları kapsamında Boluspor deplasmanına çıkacak. Boluspor-Galatasaray maç kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Ahmet Kutucu ve Morata ilk 11'de başlarken Davinson Sanchez, Mertens ve Gabriel Sara yedek olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. hafta maçları devam ediyor. C Grubu'nda yer alan Galatasaray, Boluspor ile bugün (6 Şubat 2025 Perşembe) saat 16:00'da karşı karşıya gelecek.

Maçın başlamasına saatler kala Galatasaray ve Boluspor'un kadrosu belli oldu. İki takım da sosyal medya hesaplarından ilk 11'lerini ve yedeklerini paylaştı.

Boluspor Galatasaray maç kadrosu, ilk 11'leri belli oldu! Sanchez ve Sara yedek başlayacak - 1. Resim

BOLUSPOR-GALATASARAY MAÇ KADROSU

Galatasaray tarafından açıklanan bilgilere göre Boluspor maçında sakatlıkları nedeniyle Kerem Demirbay, İsmail Jakobs ve Yunus Akgün oynamayacak.

Karşılaşmada rotasyon yapacak olan sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda, sakatlığı bulunan oyuncuların yanı sıra Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera, Roland Sallai ve Yunus Akgün de yer almadı.

Boluspor'da ise sakatlık yaşayan oyuncu bulunmuyor.

Boluspor Galatasaray maç kadrosu, ilk 11'leri belli oldu! Sanchez ve Sara yedek başlayacak - 2. Resim

BOLUSPOR-GALATASARAY İLK 11

Boluspor ve Galatasaray sosyal medya hesaplarından karşılaşmanın ilk 11'lerini ve yedeklerini paylaştı.

Açıklanan bilgilere göre Boluspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri şöyle:

Galatasaray: Günay, Eyüp, Berkan, Ahmed, Jelert, Yusuf, Torreira, Abdülkerim, Morata, Efe, Metehan

Galatasaray yedekler: Jankat, Sanchez, Mertens, Sara, Kaan, Gökdeniz, İsa, Kadir, Berat, Çağrı

Boluspor: Kubilay, Ali, Onur A., Liço, Eren, Mukaıru, Naby, Siraçhan, Kaan, İshak, Vusal

Boluspor yedekler: Çağlar, Bartu, Posmac, Berk, Jefferson, Aleksic, Enes, Fethi, Arda, Anıl

Boluspor Galatasaray maç kadrosu, ilk 11'leri belli oldu! Sanchez ve Sara yedek başlayacak - 3. Resim

GALATASARAY BOLUSPOR ARASINDA OYNANAN GEÇMİŞ MAÇLAR

Galatasaray ve Boluspor tarihleri boyunca toplam 42 maçta karşı karşıya geldiler.

Bu karşılaşmaların 11'i beraberlik ile sonuçlanırken 24'ünde sarı-kırmızılılar, 7'sinde ise Boluspor galibiyet ile sahadan ayrıldı.

Galatasaray bu maçlarda 52 kez fileleri havalandırırken, Boluspor sadece 25 gol attı.

İki takım arasında oynanan son 5 maçın skorları ise şöyle:

  • 29.01.2019 | Galatasaray-Boluspor | 4:1
  • 22.01.2019 | Boluspor-Galatasaray | 0:1
  • 26.04.1992 | Boluspor-Galatasaray | 0:2
  • 01.12.1991 | Galatasaray-Boluspor | 2:1
  • 27.01.1991 | Boluspor-Galatasaray | 1:0

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Kaynak: TGRT HABER

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