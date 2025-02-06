Boluspor Galatasaray maç kadrosu, ilk 11'leri belli oldu! Sanchez ve Sara yedek başlayacak
Galatasaray bugün Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçları kapsamında Boluspor deplasmanına çıkacak. Boluspor-Galatasaray maç kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Ahmet Kutucu ve Morata ilk 11'de başlarken Davinson Sanchez, Mertens ve Gabriel Sara yedek olacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. hafta maçları devam ediyor. C Grubu'nda yer alan Galatasaray, Boluspor ile bugün (6 Şubat 2025 Perşembe) saat 16:00'da karşı karşıya gelecek.
Maçın başlamasına saatler kala Galatasaray ve Boluspor'un kadrosu belli oldu. İki takım da sosyal medya hesaplarından ilk 11'lerini ve yedeklerini paylaştı.
BOLUSPOR-GALATASARAY MAÇ KADROSU
Galatasaray tarafından açıklanan bilgilere göre Boluspor maçında sakatlıkları nedeniyle Kerem Demirbay, İsmail Jakobs ve Yunus Akgün oynamayacak.
Karşılaşmada rotasyon yapacak olan sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda, sakatlığı bulunan oyuncuların yanı sıra Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera, Roland Sallai ve Yunus Akgün de yer almadı.
Boluspor'da ise sakatlık yaşayan oyuncu bulunmuyor.
BOLUSPOR-GALATASARAY İLK 11
Boluspor ve Galatasaray sosyal medya hesaplarından karşılaşmanın ilk 11'lerini ve yedeklerini paylaştı.
Açıklanan bilgilere göre Boluspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri şöyle:
Galatasaray: Günay, Eyüp, Berkan, Ahmed, Jelert, Yusuf, Torreira, Abdülkerim, Morata, Efe, Metehan
Galatasaray yedekler: Jankat, Sanchez, Mertens, Sara, Kaan, Gökdeniz, İsa, Kadir, Berat, Çağrı
Boluspor: Kubilay, Ali, Onur A., Liço, Eren, Mukaıru, Naby, Siraçhan, Kaan, İshak, Vusal
Boluspor yedekler: Çağlar, Bartu, Posmac, Berk, Jefferson, Aleksic, Enes, Fethi, Arda, Anıl
GALATASARAY BOLUSPOR ARASINDA OYNANAN GEÇMİŞ MAÇLAR
Galatasaray ve Boluspor tarihleri boyunca toplam 42 maçta karşı karşıya geldiler.
Bu karşılaşmaların 11'i beraberlik ile sonuçlanırken 24'ünde sarı-kırmızılılar, 7'sinde ise Boluspor galibiyet ile sahadan ayrıldı.
Galatasaray bu maçlarda 52 kez fileleri havalandırırken, Boluspor sadece 25 gol attı.
İki takım arasında oynanan son 5 maçın skorları ise şöyle:
- 29.01.2019 | Galatasaray-Boluspor | 4:1
- 22.01.2019 | Boluspor-Galatasaray | 0:1
- 26.04.1992 | Boluspor-Galatasaray | 0:2
- 01.12.1991 | Galatasaray-Boluspor | 2:1
- 27.01.1991 | Boluspor-Galatasaray | 1:0