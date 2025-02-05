Boluspor-Galatasaray maçında Morata oynayacak mı? Yıldız futbolcu ilk 11'de olabilir

05 Şubat 2025 11:49 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 12:05

Ziraat Türkiye Kupası grupları kapsamında 6 Şubat 2025 Perşembe günü Galatasaray, Boluspor karşısında deplasmana çıkacak. Sarı-kırmızılıların yeni yıldızı Alvaro Morata'nın karşılaşmada ilk 11'de oynayıp oynamayacağı ise gündem oldu. Morata'nın karşılaşmada ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü yıldız Alvaro Morata'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılıların transferinin ardından Morata, Süper Lig kapsamında oynanan Gaziantep-Galatasaray karşılaşmasında yedeklerden oyuna girdi.

Taraftarlar tarafından Ziraat Türkiye Kupası 2. grup maçları kapsamında oynanacak olan Boluspor-Galatasaray maçında Morata'nın oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

MORATA BOLUSPOR-GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Ziraat Türkiye Kupası grup maçları kapsamında oynanacak olan Boluspor-Galatasaray maçında Morata'nın ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılarda genel olarak Ziraat Türkiye Kupası maçlarında Michy Batshuayi ilk 11'de başlıyordu. Batshuayi'nin ayrılığının ardından Morata'nın kupada süre bulacağı tahmin ediliyor.

Bu sayede Morata'nın takıma olan alışma süreci ve maç eksiğinin de kapatılması planlanıyor. Yıldız futbolcu Milan'da yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre forma giyememişti.

BOLUSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Boluspor-Galatasaray karşılaşması 6 Şubat 2025 Perşembe günü saat 16:00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetecek.

Arslan'ın yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ile Egemen Savran yapacak. Dördüncü hakem olarak ise karşılaşmada Hasan Kaçar görev alacak.

BOLUSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

2024-2025 Ziraat Türkiye Kupası maçları A Spor ekranlarından yayınlanıyor. Bu kapsamında Boluspor-Galatasaray karşılaşması da yine A Spor'dan ekranlara gelecek.

Taraftarlar şifresiz ve ücretsiz bir şekilde karşılaşmayı canlı olarak izleyebilecekler.