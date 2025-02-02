Morata Galatasaray'dan ne kadar alacak? Kiralık mı yoksa bonservis ile mi geldiği merak edildi

02 Şubat 2025 13:56 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 14:17

Galatasaray, Milan forması giyen dünyaca ünlü İspanyol yıldız Alvaro Morata ile her konuda anlaştı. Morata sarı-kırmızılı ekip transferi KAP'a bildirdi. Morata bugün Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor. Taraftarlar tarafından Morata Galatasaray'dan ne kadar alacak, kiralık mı, bonservisi ne kadar sorularının cevabı merak ediliyor.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna namağlup bir şekilde devam eden lider Galatasaray, Maouro Icardi'nin sakatlığı ve Batshuayi'nin istenilen performansı gösterememesi üzerine yeni bir forvet transferi daha yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Juventus, Real Madrid, Atletico Madrid gibi büyük kulüplerde oynayan İspanya Milli Takımı'nın forveti Alvaro Morata ile sözleşme imzaladı.

Güncel olarak Milan'da oynayan başarılı futbolcunun Galatasaray ile sözleşme imzalamak için uçağı İstanbul'a doğru yola çıktı.

MORATA GALATASARAY'DAN NE KADAR ALACAK?

Galatasaray ortaya atılan iddialara göre yarım sezon için Morata'ya 3 milyon euro verecek. Gelecek sezon ise sarı-kırmızılılar 6 milyon euro yıldız futbolcuya ödeme yapacak.

Konuyla ilgili sarı-kırmızılılar tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Galatasaray tarafından yapılacak olan transfer açıklamasının ardından ise haberimizi güncelleyeceğiz.

Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín’in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/KWKz5qaMER — Galatasaray SK (@GalatasaraySK)

MORATA KİRALIK MI?

Galatsaray resmi olmayan bilgilere göre Morata'yı 1.5 yıllığına kiraladı.

İddialara göre yıldız futbolcunun, sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesinde 8 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu da bulunuyor.

MORATA BONSERVİSİ NE KADAR?

32 yaşındaki İspanyol futbolcu Morata'nın Transfermarkt verilerine göre 13 milyon euro bonservis değeri bulunuyor.