Boluspor-Galatasaray maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! Yiğit Arslan kimdir, yönettiği GS maçları

06 Şubat 2025 10:02 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 10:18

Ziraat Türkiye Kupası 2. grup maçları kapsamında Galatasaray bugün Boluspor karşısında deplasmana çıkacak. TFF tarafından Boluspor-Galatasaray maçının hakeminin kim olduğu duyuruldu. Karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Yiğit Arslan'ın daha önce yönettiği Galatasaray maçları taraftarlar tarafından araştırılıyor.

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Boluspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) karşılaşması bugün (6 Şubat 2025 Perşembe) saat 16:00'da başlayacak.

C Grubu karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Boluspor-Galatasaray maçının hakeminin kim olduğu taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ZTK 2. hafta maçlarının hakemleri açıklandı.

BOLUSPOR-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Boluspor-Galatasaray maçının hakemi Yiğit Arslan olacak.

Arslan'ın yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Egemen Savran yapacak. Dördüncü hakem olarak ise karşılaşmada Hasan Kaçar görev alacak.

YİĞİT ARSLAN KİMDİR, İSTATİSTİKLERİ

Yiğit Arslan, 30 Mayıs 1984 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Kariyerine 2007 yılında başlayan tecrübeli hakem Süper Lig'de ise ilk karşılaşmasını 31 Ocak 2023 tarihinde yönetti.

Bu sezon ise 12 TFF 1. Lig, 3 Türkiye Kupası karşılaşması olmak üzere toplam 15 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 65 sarı, 2 sarıdan-kırmızı, 1 kırmızı kart ve 2 penaltı verdi.

YİĞİT ARSLAN DAHA ÖNCE YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI

Yiğit Arslan daha önce Galatasaray'ın sadece bir karşılaşmasında görev aldı.

Türkiye Kupası üçüncü tur kapsamında 19.10.2022 tarihinde Kastamonuspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar maçtan 7-0 galibiyet ile ayrıldı.

Karşılaşmada hakem Yiğit Arslan, Galatasaray'a 2 sarı kart gösterirken, Kastamonuspor 3 sarı kart gördü.