Galatasaray bir yıldız ismi daha getiriyor! Taraftar bu transfere isyan etti

06 Şubat 2025 09:23 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 09:42

Transferde hareketli dönem geçiren Galatasaray Victor Nelsson'un yerine sürpriz bir ismi takıma getirmeyi hedefliyor. Son olarak Alvaro Morata transferini yapan sarı-kırmızılı yönetim yeni stoper adayını açıkladı ancak taraftar bu isme karşı çıktı.

Süper Lig'de namağlup ilerleyen Avrupa’daki hedeflerine ulaşmak isteyen Galatasaray’da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Victor Nelsson'u Roma'ya kiralayan sarı-kırmızılı yönetimin Danimarkalı yıldızın yerine takviye yapacağı isim belli oldu.

Sarı-kırmızılı yönetim, Ahmed Kutucu sonrası dünya yıldızı Alvaro Morata'yı transfer ederek yine adından söz ettirmişti. Dün de eski yıldızı Mario Lemina'yı kadrosuna kattığını açıklayan Cimbom, böylece orta sahaya da güçlü bir takviye yapmış oldu.

NELSSON YERİNE YENİ TRANSFER

Nelsson'un yerine takviye yapacak olan Cimbom, aradığı ismi Belçika'da buldu. Galatasaray, Belçika ekibi Genk'te forma giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta için kulübü ile anlaşmaya vardı.

3.5 YILLIK İMZA

Yönetim, Cuesta ile görüşmelerde son aşamaya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Kolombiyalı stoper ile 3.5 yıllık bir sözleşme imzalamayı planlıyor.

8 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray'ın Cuesta için Genk kulübüne 8 milyon euro'luk bir bonservis ücreti ödeyeceği iddia ediliyor. Cuesta, Kolombiya Milli Takımı'ndan savunma hattında Davinson Sanchez ile birlikte oynuyor.

TARAFTAR KARŞI ÇIKTI

Cuesta ile anlaşılmasının ardından Galatasaray taraftarı, sosyal medyada isyan bayrağını açtı. Bu transferden memnun olmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, "Madem Cuesta'yı alacaktınız, Nelsson'u niye gönderdiniz", "Nelsson'u mumla arayacaksınız", "1.79 cm'lik stoper mi olur", "Cuesta'yı istemiyoruz" yorumlarıyla tepki gösterdi.

SEZON PERFORMANSI

Genk forması ile bu sezon 13 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 1 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.