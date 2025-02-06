Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Cuesta İstanbul'da

06 Şubat 2025 14:17 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 14:58

Galatasaray, UEFA'ya isim listesi tesliminin son gününde defans hattında takviye yaptı. Sarı kırmızılıların anlaşmaya vardı yeni transferi Carlos Cuesta İstanbul'a geldi.

Galatasaray bir yıldız ismi daha getiriyor! Taraftar bu transfere isyan etti

Galatasaray bir yıldız ismi daha getiriyor! Taraftar bu transfere isyan etti

Galatasaray devre arasında 4'üncü transferini de bitirdi. Ahmed Kutucu, Alvaro Morata ve Mario Lemina'dan sonra sarı kırmızılılar, Belçika ligi ekiplerinden Genk'te forma giyen Carlos Cuesta ile de anlaşmaya vardı. Kolombiyalı futbolcu öğle saatlerinde sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Victor Nelsson'un Roma'ya gitmesinden sonra yeni stoperini buldu. Cimbom, Genk'in 25 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta için kulübü ile anlaştı.

CARLOS CUESTA İSTANBUL'A GELDİ

Sarı-kırmızılılar, Carlos Cuesta'yı öğle saatlerinde İstanbul'a getirdi. Galatasaray'ın sağlık kontrolü sonrası 25 yaşındaki futbolcuyla resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

AVRUPA KADROSUNA EKLENECEK

Carlos Cuesta'nın Alvaro Morata ve Mario Lemina ile birlikte UEFA Avrupa Ligi kadrosuna bildirileceği öğrenildi.

UEFA'ya kadro bildirimi 6 Şubat'ı 7 Şubat'a bağlayan gece saat 01.00'de sona erecek.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Galatasaray bu transfer için Genk'e 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Kolombiya Milli Takımı'ndan Davinson Sanchez'in takım arkadaşı olan Cuesta, ana mevkisi stoper olmasına rağmen ön libero ve sağ bekte de forma giyebiliyor.

Genk'te bu sezon 13 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı.