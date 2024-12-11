Borussia Dortmund - Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak? Günün programı belli oldu

11 Aralık 2024 17:04 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 17:11

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı başladı. Bu akşamın maç programına göre Borussia Dortmund ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Müsabakayı canlı olarak takip etmek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırmaya başladı.

Dünyanın en büyük futbol organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi'nde yarış devam ederken 11 Aralık akşamı Borussia Dortmund - Barcelona​ maçı oynanacak.

Bu akşam 23.00'te oynanacak olan karşılaşmanın yayınlanacağı kanal ve muhtemel ilk 11 kadrosu duyuruldu.

BORUSSİA DORTMUND - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nin maç programına göre bu akşam oynanacak olan Borussia Dortmund - Barcelona müsabakası 23.00'te başlayacak ve tabii Spor 1, CBC Sport ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Maçın hakemi François Letexier olurken yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.

DORTMUND - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Bu akşam oynanacak mücadelede yer alması beklenen oyuncular şöyle:

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha; Sabitzer, Brandt; Malen, Gittens; Guirassy

Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Pedri, Casadó; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski

DORTMUND ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund çıktığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7. sıraya yerleşti. Barcelona ise 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak en fazla gol atan takım oldu.