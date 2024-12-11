Bu akşam maç var mı? 11 Aralık Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan karşılaşmalar

11 Aralık 2024 11:25 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 11:34

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken bu akşam birçok karşılaşma oynanacak. Ligde 6. hafta karşılaşmaları başladı. 11 Aralık Çarşamba akşamının maç programı da netleşirken takımlar rakipleri ile karşılaşacak.

Juventus Manchester City maçında Kenan Yıldız oynayacak mı? Karşılaşmanın saati ve yayınlanacağı kanal belli oldu

Juventus Manchester City maçında Kenan Yıldız oynayacak mı? Karşılaşmanın saati ve yayınlanacağı kanal belli oldu

Benfica Bologna maçının hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

Benfica Bologna maçının hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

Bu akşamın maç programı netleşti. Tüm dünyanın yakından takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 11 Aralık akşamı müsabakalar oynanacak.

Juventus​, Benfica, Manchester City​, Arsenal ve Barselona gibi takımların müsabakaları bu akşam canlı olarak yayınlanacak.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR​ VAR 11 ARALIK?

11 Aralık Çarşamba günü oynanacak olan karşılaşmaların takvimi duyuruldu. Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta başladı. Bu akşamın programı ise şöyle:

Atletico Madrid - Slovan Bratislava | 20:45 | tabii Spor

Lille - Sturm Graz | 20:45 | TRT Spor, CBC Sport

Milan - Kızılyıldız | 23:00 | tabii Spor

Arsenal - Monaco | 23:00 | tabii Spor

Benfica - Bologna | 23:00 | TRT Spor

B. Dortmund - Barcelona | 23:00 | CBC Sport, tabii Spor

Feyenoord - Sparta Prag | 23:00 | tabii Spor

Juventus - Manchester City | 23:00 | tabii Spor

Stuttgart - Young Boys | 23:00 | tabii Spor

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Bugün Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının yanında Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe - Athletic Bilbao müsabakası oynanacak. Maç, 18.30'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.