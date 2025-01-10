Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda yayınlanacak? Nuri Şahin'in kritik maçı

10 Ocak 2025 15:01 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 15:31

Bundesliga'nın 16. hafta karşılaşmaları kapsamında Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Karşılaşma Tivibu Spor 1 ve beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

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Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'u ile geçtiğimiz sezon namağlup bir şekilde şampiyon olan Bayer Leverkusen bugün karşı karşıya gelecek.

Leverkusen bu sezon ligde oynadığı 15 maçın 9'unda galibiyet, 5'inde beraberlik aldı. Sadece bir maçta mağlubiyet alan Leverkusen ligde 32 puan ile ikinci sırada yer alıyor.

Borussia Dortmund ise bu sene oynadığı 15 maçın 7'sinde galibiyet, dörder tanesinde ise beraberlik ve mağlubiyet ile sahadan ayrıldı. 25 puan ile 6. sırada yer alan Borussia Dortmund'un son 5 maçta ise sadece 2 galibiyeti bulunuyor.

BORUSSİA DORTMUND-BAYER LEVERKUSEN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 16. haftası kapsamında oynanacak olan Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen karşılaşması bugün (10 Ocak 2025 Cuma) saat 22.30'da başlayacak.

BORUSSİA DORTMUND-BAYER LEVERKUSEN HANGİ KANALDA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak olan Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen karşılaşması Tivibu Spor 1 ve beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

BORUSSİA DORTMUND-BAYER LEVERKUSEN MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Borussia Dortmund'da karşılaşma öncesinde Niklas Süle, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini ve Almugera Kabar'ın sakatlığı bulunuyor.

Pascal Grob ise sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada oynamayacak.

Leverkusen'de ise sakatlıkları bulunan Jenuel Belocian, Amine Adli, Victor Boniface ve Matija Marsenic maçta forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'lerin ise şöyle olması bekleniyor:

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha, Can; Bynoe-Gittens, Brandt, Beier; Guirassy

Bayer Leverkusen: Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Tella, Wirtz; Schick