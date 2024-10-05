Bosna Hersek vize istiyor mu? Vize istemeyen ülkeler

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

05 Ekim 2024 14:32 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 14:49

Başkenti Saraybosna olan Bosna Hersek'e gitmek isteyenler vize muafiyet kapsamında olan ülkeleri araştırmaya başladı. Her yıl dünyanın her yerinden binlerce ziyaretçinin geldiği Bosna'ya Türkiye'den gitmek için vize gerekmiyor.

Vizeden muaf olmayan ülkelerden gelinmesi halinde Bosna Hersek ziyaretçileri vize almak zorunda olurken Bosna Hersek vize istemeyen ülkeler de belli oldu. Vize muafiyeti olan ülkeler Bosna Hersek'e vizesiz olarak giriş yapabiliyor. 78 ülke rahatlıkla giriş yapabilme imkanına sahip. BOSNA HERSEK VİZE İSTİYOR MU? Bosna Hersek'e gitmek isteyenler muafiyet kapsamında olmayan ülkelerden bir tanesinden geliyor ise vize almak zorundadır. Türkiye'den gitmek isteyenler muafiyet sebebiyle umuma mahsus pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaf oluyor. 180 gün içerisinde 90 günü geçmemek şartıyla giriş yapılabiliyor. BOSNA HERSEK VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER 2024 2024 verilerine göre Bosna Herkes'te pasaport hamilleri vizesiz 90 gün boyunca kalabiliyor. O ülkeler şöyle: Avrupa Birliği, Avrupa Birliği vatandaşları, Arnavutluk, Andorra, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Azerbaycan, Avustralya, Bahamalar, Bahreyn, Barbados, Brezilya, Brunei, Kanada, Şili, Çin, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Vatikan, Honduras, Hong Kong, İsrail, Japonya, Kuveyt, Makao, Kuzey Makedonya, Malezya, Mauritius, Meksika, Monako, Karadağ, Yeni Zelanda, Nikaragua, Umman, Panama, Paraguay, Katar, Rusya, Saint Kitts ve Nevis, San Marino, Sırbistan, Seyşeller, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Uruguay, Venezuela. İlgili Haberler Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı! Türkiye'nin listedeki sıralaması şaşırttı Vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler listesi güncellendi! İşte Türkler için şartlar